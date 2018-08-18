Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
asti написав:Обратил внимание на Интересный факт: в ценовом сегменте до 100к на ОЛХ в Одессе предложений гораздо больше чем в Киеве! Как так?! Ведь если верить Дубилету в Киеве проживает в 3,5 раза больше людей чем в южной Пальмире. Что скажете??
Всё просто: то, что в Одессе до 100К, в Киеве стоит от 120 К
Оно то так, но ведь и в Киеве очень много квартир до 100 тыс продается. В диапазоне от 20 тыс до 120 в Одессе в 2 раза больше предложений чем в Киеве! Как так может быть?! Ведь это основной рабочий диапазон//) В Харькове в этом диапазоне в три раза меньше предложений, а ведь Харьков больше Одессы гораздо! ХвеномЭн однако...
gonchik74 написав:С утра прозвонил предложения на олхе по объекту на Левом, который меня интересовал в предновогодии, и висело много разного, но некогда было смотреть. До 12-го этажа по 30 все продано. 13-15 по 35,5 еще есть. Интересовали, кстати, не однухи, а двухи и трехи) На объекте работают три калеки и букет компроментирующих статей в сети. А так да, не дорожет)))
Долярчик написав:... ну от мені Приват на Вайбер кинув...
люблю ипотечников - они как юные девственницы. Так же мечтательно настроены. Правда, и с теми, и с теми потом бывают неприятные залеты.... но это уже после!
Ипотека копеечная имеет смысла, если есть у Вас ЛИЧНЫЙ залог минимум в 3 кратности. Японский инвестор предлагает использовать кредитное плечо. Бизнес или депо/овгз может 10%-30%, а кредит 14.4%. Таким образом реальный кредит 4% или кредит с положительный доходность, если бизнес 30% выхлоп (+30-14.3=+15.7%). В случае проблем, своим личным залогом можно погасить кредит.
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gonchik74 написав:С утра прозвонил предложения на олхе по объекту на Левом, который меня интересовал в предновогодии, и висело много разного, но некогда было смотреть. До 12-го этажа по 30 все продано. 13-15 по 35,5 еще есть. Интересовали, кстати, не однухи, а двухи и трехи) На объекте работают три калеки и букет компроментирующих статей в сети. А так да, не дорожет)))
Долярчик написав:... ну от мені Приват на Вайбер кинув...
люблю ипотечников - они как юные девственницы. Так же мечтательно настроены. Правда, и с теми, и с теми потом бывают неприятные залеты.... но это уже после!
Ипотека копеечная имеет смысла, если есть у Вас ЛИЧНЫЙ залог минимум в 3 кратности. Японский инвестор предлагает использовать кредитное плечо. Бизнес или депо/овгз может 10%-30%, а кредит 14.4%. Таким образом реальный кредит 4% или кредит с положительный доходность, если бизнес 30% выхлоп (+30-14.3=+15.7%). В случае проблем, своим личным залогом можно погасить кредит.
Японский инвестор предлагает кредитное плечо на контрабанду?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Мониторю некоторый комплекс на ПБ недалеко от метро. Появилась в продаже однушка в сданном полтора года назад доме 39 метров от хозяина за 55 тыс с минимальным ремонтом. Объявление полностью удалено примерно через неделю - значит задаток дали сразу. Аналогичная хозяйская в аренде в середине февраля начали с 12, сдали на 11. Сегодня похожая (на пару метров меньше санузел) появилась за 10,5.