|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 06 лют, 2020 11:52
Serg-ik написав: asti написав:
Обратил внимание на Интересный факт: в ценовом сегменте до 100к на ОЛХ в Одессе предложений гораздо больше чем в Киеве!
Как так?! Ведь если верить Дубилету в Киеве проживает в 3,5 раза больше людей чем в южной Пальмире. Что скажете??
Всё просто: то, что в Одессе до 100К, в Киеве стоит от 120 К
Оно то так, но ведь и в Киеве очень много квартир до 100 тыс продается. В диапазоне от 20 тыс до 120 в Одессе в 2 раза больше предложений чем в Киеве! Как так может быть?! Ведь это основной рабочий диапазон//)
В Харькове в этом диапазоне в три раза меньше предложений,
а ведь Харьков больше Одессы гораздо!
ХвеномЭн однако...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 1835
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 254 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 лют, 2020 12:24
investorkiev написав:
Кроме Киева перспектив в Украине нигде нет, все кроме Киева нужно продавать и срочно. Киев покупать.
а донецк, реинтеграция, вот это все?
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 4499
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2023 раз.
- Подякували: 1200 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 06 лют, 2020 12:32
asti написав:
В диапазоне от 20 тыс до 120 в Одессе в 2 раза больше предложений чем в Киеве! Как так может быть?
та сливают Одессу, никому там квартиры в таком количестве не нужны, в Киеве придерживают
-
Alex6
-
-
- Повідомлень: 688
- З нами з: 19.12.14
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 лют, 2020 13:01
gonchik74 написав:
С утра прозвонил предложения на олхе по объекту на Левом, который меня интересовал в предновогодии, и висело много разного, но некогда было смотреть. До 12-го этажа по 30 все продано. 13-15 по 35,5 еще есть. Интересовали, кстати, не однухи, а двухи и трехи) На объекте работают три калеки и букет компроментирующих статей в сети. А так да, не дорожет)))
энергобудлизинг?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 4729
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 573 раз.
- Подякували: 754 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 06 лют, 2020 13:20
investorkiev написав: Долярчик написав:
... ну от мені Приват на Вайбер кинув...
люблю ипотечников - они как юные девственницы. Так же мечтательно настроены. Правда, и с теми, и с теми потом бывают неприятные залеты.... но это уже после!
Ипотека копеечная имеет смысла, если есть у Вас ЛИЧНЫЙ залог минимум в 3 кратности. Японский инвестор предлагает использовать кредитное плечо. Бизнес или депо/овгз может 10%-30%, а кредит 14.4%. Таким образом реальный кредит 4% или кредит с положительный доходность, если бизнес 30% выхлоп (+30-14.3=+15.7%). В случае проблем, своим личным залогом можно погасить кредит.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 1829
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 154 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 06 лют, 2020 18:25
Мониторю некоторый комплекс на ПБ недалеко от метро.
Появилась в продаже однушка в сданном полтора года назад доме 39 метров от хозяина за 55 тыс с минимальным ремонтом. Объявление полностью удалено примерно через неделю - значит задаток дали сразу. Аналогичная хозяйская в аренде в середине февраля начали с 12, сдали на 11. Сегодня похожая (на пару метров меньше санузел) появилась за 10,5.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 6063
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 945 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 лют, 2020 19:59
Vlad442 В течение года спрос на аренду не равномерен. Подвержен определённым колебаниям. В данный момент сезон аренды не высокий. Колебания цен на аренду преодолеваются путём внесения в договор аренды условия потери залоговой стоимости арендатором при досрочном прекращении арендатором контракта на аренду при неизменности размера арендной платы.Если пришлось сдавать сейчас, то желательно по срокам максимум до августа-сентября. Всё,что не доберёте по цене аренды сейчас, с лихвой, компенсируете в высокий сезон аренды.
-
dir
-
-
- Повідомлень: 122
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 лют, 2020 21:42
Vlad442 написав:
Мониторю некоторый комплекс на ПБ недалеко от метро.
Эврика?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11165
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 473 раз.
- Подякували: 1054 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 06 лют, 2020 22:27
Чего-то на Радужном на форуме пишут, что строят, а сегодня видел, что никаких шевелений где-то часов в 14, кран стоял, строителей на 1-м доме тоже вроде невидно...
Интересно, за какие шиши они будут достраивать укрбуд.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 21331
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1426 раз.
- Подякували: 2148 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17587
|2824060
|
|
|462
|192961
|
|
|8
|10255
|
|