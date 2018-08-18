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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2919292029212922

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 41
Вже навіть перевищили
39%
16
Приблизно на рівні 2013
15%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
15%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
27%
11
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 22:30

  Vlad442 написав:Мониторю некоторый комплекс на ПБ недалеко от метро.
Появилась в продаже однушка в сданном полтора года назад доме 39 метров от хозяина за 55 тыс с минимальным ремонтом. Объявление полностью удалено примерно через неделю - значит задаток дали сразу. Аналогичная хозяйская в аренде в середине февраля начали с 12, сдали на 11. Сегодня похожая (на пару метров меньше санузел) появилась за 10,5.

Чтоб сдать за 11 однушку пусть даже возле метро, наверное, еще и в ремонт нехило надо вложиться. Иначе просто снимут, ну пусть даже за 7, если недалеко метро, вторичку. Смысл переплачивать 4 тыщи за новострой?
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 22:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hxbbgaf написав:
  Vlad442 написав:Мониторю некоторый комплекс на ПБ недалеко от метро.
Появилась в продаже однушка в сданном полтора года назад доме 39 метров от хозяина за 55 тыс с минимальным ремонтом. Объявление полностью удалено примерно через неделю - значит задаток дали сразу. Аналогичная хозяйская в аренде в середине февраля начали с 12, сдали на 11. Сегодня похожая (на пару метров меньше санузел) появилась за 10,5.

Чтоб сдать за 11 однушку пусть даже возле метро, наверное, еще и в ремонт нехило надо вложиться. Иначе просто снимут, ну пусть даже за 7, если недалеко метро, вторичку. Смысл переплачивать 4 тыщи за новострой?
А как тогда снимают Славутич (ЛБ) по 15-17?


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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 23:00

Игорь Никонов и Максим Бахматов: про активистов, инвесторов и застройку Киева

https://www.youtube.com/watch?v=3WX5g53oBq8
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 23:17

  5396669 написав:А как тогда снимают Славутич (ЛБ) по 15-17?
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Наверное, герои снов арендодателей.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 23:41

Эврику уже переуступают за 20 тыщ.
https://address.ua/kiev/prodazha-kvarti ... -48355512/
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 23:42

  dir написав:Vlad442 В течение года спрос на аренду не равномерен. Подвержен определённым колебаниям. В данный момент сезон аренды не высокий. Колебания цен на аренду преодолеваются путём внесения в договор аренды условия потери залоговой стоимости арендатором при досрочном прекращении арендатором контракта на аренду при неизменности размера арендной платы.Если пришлось сдавать сейчас, то желательно по срокам максимум до августа-сентября. Всё,что не доберёте по цене аренды сейчас, с лихвой, компенсируете в высокий сезон аренды.

Тогда, какой смысл квартирантам сохранять порядок в квартире или сами вещи? Так у них есть стимул возвратить полную или часть залоговой стоимости.
А если с них снимать штраф за раннее выселение, то почему бы им в последний месяц всё не поломать и спалить. А ценное забрать с собой?
"Так не доставайся ты никому!" :D
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 23:45

  kingkongovets написав:Игорь Никонов и Максим Бахматов: про активистов, инвесторов и застройку Киева

https://www.youtube.com/watch?v=3WX5g53oBq8

О, спасибо, всё хотела узнать кто проектировал IQ бизнес центр крутая штука вышла :)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 23:46

  hxbbgaf написав:
  Vlad442 написав:Мониторю некоторый комплекс на ПБ недалеко от метро.
Появилась в продаже однушка в сданном полтора года назад доме 39 метров от хозяина за 55 тыс с минимальным ремонтом. Объявление полностью удалено примерно через неделю - значит задаток дали сразу. Аналогичная хозяйская в аренде в середине февраля начали с 12, сдали на 11. Сегодня похожая (на пару метров меньше санузел) появилась за 10,5.

Чтоб сдать за 11 однушку пусть даже возле метро, наверное, еще и в ремонт нехило надо вложиться. Иначе просто снимут, ну пусть даже за 7, если недалеко метро, вторичку. Смысл переплачивать 4 тыщи за новострой?

Знаю много, на мой взгляд е.нутых, которые снимают в Комфорт-тауне на много тыщ дороже. Хотя никакой инфраструктуры там близко нет. И до всего далеко!
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