Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Мониторю некоторый комплекс на ПБ недалеко от метро. Появилась в продаже однушка в сданном полтора года назад доме 39 метров от хозяина за 55 тыс с минимальным ремонтом. Объявление полностью удалено примерно через неделю - значит задаток дали сразу. Аналогичная хозяйская в аренде в середине февраля начали с 12, сдали на 11. Сегодня похожая (на пару метров меньше санузел) появилась за 10,5.
Чтоб сдать за 11 однушку пусть даже возле метро, наверное, еще и в ремонт нехило надо вложиться. Иначе просто снимут, ну пусть даже за 7, если недалеко метро, вторичку. Смысл переплачивать 4 тыщи за новострой?
Vlad442 написав:Мониторю некоторый комплекс на ПБ недалеко от метро. Появилась в продаже однушка в сданном полтора года назад доме 39 метров от хозяина за 55 тыс с минимальным ремонтом. Объявление полностью удалено примерно через неделю - значит задаток дали сразу. Аналогичная хозяйская в аренде в середине февраля начали с 12, сдали на 11. Сегодня похожая (на пару метров меньше санузел) появилась за 10,5.
Чтоб сдать за 11 однушку пусть даже возле метро, наверное, еще и в ремонт нехило надо вложиться. Иначе просто снимут, ну пусть даже за 7, если недалеко метро, вторичку. Смысл переплачивать 4 тыщи за новострой?
dir написав:Vlad442 В течение года спрос на аренду не равномерен. Подвержен определённым колебаниям. В данный момент сезон аренды не высокий. Колебания цен на аренду преодолеваются путём внесения в договор аренды условия потери залоговой стоимости арендатором при досрочном прекращении арендатором контракта на аренду при неизменности размера арендной платы.Если пришлось сдавать сейчас, то желательно по срокам максимум до августа-сентября. Всё,что не доберёте по цене аренды сейчас, с лихвой, компенсируете в высокий сезон аренды.
Тогда, какой смысл квартирантам сохранять порядок в квартире или сами вещи? Так у них есть стимул возвратить полную или часть залоговой стоимости. А если с них снимать штраф за раннее выселение, то почему бы им в последний месяц всё не поломать и спалить. А ценное забрать с собой? "Так не доставайся ты никому!"
Vlad442 написав:Мониторю некоторый комплекс на ПБ недалеко от метро. Появилась в продаже однушка в сданном полтора года назад доме 39 метров от хозяина за 55 тыс с минимальным ремонтом. Объявление полностью удалено примерно через неделю - значит задаток дали сразу. Аналогичная хозяйская в аренде в середине февраля начали с 12, сдали на 11. Сегодня похожая (на пару метров меньше санузел) появилась за 10,5.
Чтоб сдать за 11 однушку пусть даже возле метро, наверное, еще и в ремонт нехило надо вложиться. Иначе просто снимут, ну пусть даже за 7, если недалеко метро, вторичку. Смысл переплачивать 4 тыщи за новострой?
Знаю много, на мой взгляд е.нутых, которые снимают в Комфорт-тауне на много тыщ дороже. Хотя никакой инфраструктуры там близко нет. И до всего далеко!