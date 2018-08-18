Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Мониторю некоторый комплекс на ПБ недалеко от метро. Появилась в продаже однушка в сданном полтора года назад доме 39 метров от хозяина за 55 тыс с минимальным ремонтом. Объявление полностью удалено примерно через неделю - значит задаток дали сразу. Аналогичная хозяйская в аренде в середине февраля начали с 12, сдали на 11. Сегодня похожая (на пару метров меньше санузел) появилась за 10,5.
Чтоб сдать за 11 однушку пусть даже возле метро, наверное, еще и в ремонт нехило надо вложиться. Иначе просто снимут, ну пусть даже за 7, если недалеко метро, вторичку. Смысл переплачивать 4 тыщи за новострой?
Vlad442 написав:Мониторю некоторый комплекс на ПБ недалеко от метро. Появилась в продаже однушка в сданном полтора года назад доме 39 метров от хозяина за 55 тыс с минимальным ремонтом. Объявление полностью удалено примерно через неделю - значит задаток дали сразу. Аналогичная хозяйская в аренде в середине февраля начали с 12, сдали на 11. Сегодня похожая (на пару метров меньше санузел) появилась за 10,5.
Чтоб сдать за 11 однушку пусть даже возле метро, наверное, еще и в ремонт нехило надо вложиться. Иначе просто снимут, ну пусть даже за 7, если недалеко метро, вторичку. Смысл переплачивать 4 тыщи за новострой?
dir написав:Vlad442 В течение года спрос на аренду не равномерен. Подвержен определённым колебаниям. В данный момент сезон аренды не высокий. Колебания цен на аренду преодолеваются путём внесения в договор аренды условия потери залоговой стоимости арендатором при досрочном прекращении арендатором контракта на аренду при неизменности размера арендной платы.Если пришлось сдавать сейчас, то желательно по срокам максимум до августа-сентября. Всё,что не доберёте по цене аренды сейчас, с лихвой, компенсируете в высокий сезон аренды.
Тогда, какой смысл квартирантам сохранять порядок в квартире или сами вещи? Так у них есть стимул возвратить полную или часть залоговой стоимости. А если с них снимать штраф за раннее выселение, то почему бы им в последний месяц всё не поломать и спалить. А ценное забрать с собой? "Так не доставайся ты никому!"
Vlad442 написав:Мониторю некоторый комплекс на ПБ недалеко от метро. Появилась в продаже однушка в сданном полтора года назад доме 39 метров от хозяина за 55 тыс с минимальным ремонтом. Объявление полностью удалено примерно через неделю - значит задаток дали сразу. Аналогичная хозяйская в аренде в середине февраля начали с 12, сдали на 11. Сегодня похожая (на пару метров меньше санузел) появилась за 10,5.
Чтоб сдать за 11 однушку пусть даже возле метро, наверное, еще и в ремонт нехило надо вложиться. Иначе просто снимут, ну пусть даже за 7, если недалеко метро, вторичку. Смысл переплачивать 4 тыщи за новострой?
Знаю много, на мой взгляд е.нутых, которые снимают в Комфорт-тауне на много тыщ дороже. Хотя никакой инфраструктуры там близко нет. И до всего далеко!
dir написав:Vlad442 В течение года спрос на аренду не равномерен. Подвержен определённым колебаниям. В данный момент сезон аренды не высокий. Колебания цен на аренду преодолеваются путём внесения в договор аренды условия потери залоговой стоимости арендатором при досрочном прекращении арендатором контракта на аренду при неизменности размера арендной платы.Если пришлось сдавать сейчас, то желательно по срокам максимум до августа-сентября. Всё,что не доберёте по цене аренды сейчас, с лихвой, компенсируете в высокий сезон аренды.
Тогда, какой смысл квартирантам сохранять порядок в квартире или сами вещи? Так у них есть стимул возвратить полную или часть залоговой стоимости. А если с них снимать штраф за раннее выселение, то почему бы им в последний месяц всё не поломать и спалить. А ценное забрать с собой? "Так не доставайся ты никому!"
У вас копия паспорта и ид. код арендатора.Последний месяц оплачивается, а залог отдельно,в обмен на ключи от приведенной в порядок квартиры. Арендатор это понимает. Мы не говорим о беспредельщиках (да их как правило сразу видно). Ответственность арендатора за сохранность имущества не ограничивается залогом согласно договора. Как то один айтишник попытался по тихому покинуть квартиру, нормально прожив несколько месяцев без замечаний. Были повреждены потолок, внутренняя дверь, встроенный шкаф и спальные места. Было не убрано. В общем залогом не покрылось. Может из-за разрыва с девушкой сорвался. Это его дело. Но ограничился словами по телефону я съезжаю и ключи консьержу. Но ведь получал он их не от консьержа. Отключил телефон. Звонили ему с разных. Суды продолжались полтора года. В итоге покрыл всё с такой лихвой, что пожалел о своей наглости. Первое желание было немедленно отловить и примерно наказать. Жена уговорила по судам. Повезло ему.
Востаннє редагувалось dir в П'ят 07 лют, 2020 02:12, всього редагувалось 1 раз.
dir написав:У вас копия паспорта и ид. код арендатора. Арендатор это понимает. Мы не говорим о беспредельщиках (да их как правило сразу видно). Ответственность арендатора за сохранность имущества не ограничивается залогом согласно договора. Как то один айтишник попытался по тихому покинуть квартиру, нормально прожив несколько месяцев без замечаний. Были повреждены потолок, внутренняя дверь, встроенный шкаф и спальные места. Было не убрано. В общем залогом не покрылось. Может из-за разрыва с девушкой сорвался. Это его дело. Но ограничился словами по телефону я съезжаю и ключи консьержу. Но ведь получал он их не от консьержа. Отключил телефон. Звонили ему с разных. Суды продолжались полтора года. В итоге покрыл всё с такой лихвой, что пожалел о своей наглости. Первое желание было немедленно отловить и примерно наказать. Жена уговорила по судам. Повезло ему.