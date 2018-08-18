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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2920292129222923>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 41
Вже навіть перевищили
39%
16
Приблизно на рівні 2013
15%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
15%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
27%
11
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 22:30

  Vlad442 написав:Мониторю некоторый комплекс на ПБ недалеко от метро.
Появилась в продаже однушка в сданном полтора года назад доме 39 метров от хозяина за 55 тыс с минимальным ремонтом. Объявление полностью удалено примерно через неделю - значит задаток дали сразу. Аналогичная хозяйская в аренде в середине февраля начали с 12, сдали на 11. Сегодня похожая (на пару метров меньше санузел) появилась за 10,5.

Чтоб сдать за 11 однушку пусть даже возле метро, наверное, еще и в ремонт нехило надо вложиться. Иначе просто снимут, ну пусть даже за 7, если недалеко метро, вторичку. Смысл переплачивать 4 тыщи за новострой?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 22:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hxbbgaf написав:
  Vlad442 написав:Мониторю некоторый комплекс на ПБ недалеко от метро.
Появилась в продаже однушка в сданном полтора года назад доме 39 метров от хозяина за 55 тыс с минимальным ремонтом. Объявление полностью удалено примерно через неделю - значит задаток дали сразу. Аналогичная хозяйская в аренде в середине февраля начали с 12, сдали на 11. Сегодня похожая (на пару метров меньше санузел) появилась за 10,5.

Чтоб сдать за 11 однушку пусть даже возле метро, наверное, еще и в ремонт нехило надо вложиться. Иначе просто снимут, ну пусть даже за 7, если недалеко метро, вторичку. Смысл переплачивать 4 тыщи за новострой?
А как тогда снимают Славутич (ЛБ) по 15-17?


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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 23:00

Игорь Никонов и Максим Бахматов: про активистов, инвесторов и застройку Киева

https://www.youtube.com/watch?v=3WX5g53oBq8
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 23:17

  5396669 написав:А как тогда снимают Славутич (ЛБ) по 15-17?
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Наверное, герои снов арендодателей.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 23:41

Эврику уже переуступают за 20 тыщ.
https://address.ua/kiev/prodazha-kvarti ... -48355512/
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 23:42

  dir написав:Vlad442 В течение года спрос на аренду не равномерен. Подвержен определённым колебаниям. В данный момент сезон аренды не высокий. Колебания цен на аренду преодолеваются путём внесения в договор аренды условия потери залоговой стоимости арендатором при досрочном прекращении арендатором контракта на аренду при неизменности размера арендной платы.Если пришлось сдавать сейчас, то желательно по срокам максимум до августа-сентября. Всё,что не доберёте по цене аренды сейчас, с лихвой, компенсируете в высокий сезон аренды.

Тогда, какой смысл квартирантам сохранять порядок в квартире или сами вещи? Так у них есть стимул возвратить полную или часть залоговой стоимости.
А если с них снимать штраф за раннее выселение, то почему бы им в последний месяц всё не поломать и спалить. А ценное забрать с собой?
"Так не доставайся ты никому!" :D
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 23:45

  kingkongovets написав:Игорь Никонов и Максим Бахматов: про активистов, инвесторов и застройку Киева

https://www.youtube.com/watch?v=3WX5g53oBq8

О, спасибо, всё хотела узнать кто проектировал IQ бизнес центр крутая штука вышла :)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 23:46

  hxbbgaf написав:
  Vlad442 написав:Мониторю некоторый комплекс на ПБ недалеко от метро.
Появилась в продаже однушка в сданном полтора года назад доме 39 метров от хозяина за 55 тыс с минимальным ремонтом. Объявление полностью удалено примерно через неделю - значит задаток дали сразу. Аналогичная хозяйская в аренде в середине февраля начали с 12, сдали на 11. Сегодня похожая (на пару метров меньше санузел) появилась за 10,5.

Чтоб сдать за 11 однушку пусть даже возле метро, наверное, еще и в ремонт нехило надо вложиться. Иначе просто снимут, ну пусть даже за 7, если недалеко метро, вторичку. Смысл переплачивать 4 тыщи за новострой?

Знаю много, на мой взгляд е.нутых, которые снимают в Комфорт-тауне на много тыщ дороже. Хотя никакой инфраструктуры там близко нет. И до всего далеко!
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 02:04

  sesk написав:
  dir написав:Vlad442 В течение года спрос на аренду не равномерен. Подвержен определённым колебаниям. В данный момент сезон аренды не высокий. Колебания цен на аренду преодолеваются путём внесения в договор аренды условия потери залоговой стоимости арендатором при досрочном прекращении арендатором контракта на аренду при неизменности размера арендной платы.Если пришлось сдавать сейчас, то желательно по срокам максимум до августа-сентября. Всё,что не доберёте по цене аренды сейчас, с лихвой, компенсируете в высокий сезон аренды.

Тогда, какой смысл квартирантам сохранять порядок в квартире или сами вещи? Так у них есть стимул возвратить полную или часть залоговой стоимости.
А если с них снимать штраф за раннее выселение, то почему бы им в последний месяц всё не поломать и спалить. А ценное забрать с собой?
"Так не доставайся ты никому!" :D
У вас копия паспорта и ид. код арендатора.Последний месяц оплачивается, а залог отдельно,в обмен на ключи от приведенной в порядок квартиры. Арендатор это понимает. Мы не говорим о беспредельщиках (да их как правило сразу видно). Ответственность арендатора за сохранность имущества не ограничивается залогом согласно договора. Как то один айтишник попытался по тихому покинуть квартиру, нормально прожив несколько месяцев без замечаний. Были повреждены потолок, внутренняя дверь, встроенный шкаф и спальные места. Было не убрано. В общем залогом не покрылось. Может из-за разрыва с девушкой сорвался. Это его дело. Но ограничился словами по телефону я съезжаю и ключи консьержу. Но ведь получал он их не от консьержа. Отключил телефон. Звонили ему с разных. Суды продолжались полтора года. В итоге покрыл всё с такой лихвой, что пожалел о своей наглости. Первое желание было немедленно отловить и примерно наказать. Жена уговорила по судам. Повезло ему.
Востаннє редагувалось dir в П'ят 07 лют, 2020 02:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 02:12

  dir написав:У вас копия паспорта и ид. код арендатора. Арендатор это понимает. Мы не говорим о беспредельщиках (да их как правило сразу видно). Ответственность арендатора за сохранность имущества не ограничивается залогом согласно договора. Как то один айтишник попытался по тихому покинуть квартиру, нормально прожив несколько месяцев без замечаний. Были повреждены потолок, внутренняя дверь, встроенный шкаф и спальные места. Было не убрано. В общем залогом не покрылось. Может из-за разрыва с девушкой сорвался. Это его дело. Но ограничился словами по телефону я съезжаю и ключи консьержу. Но ведь получал он их не от консьержа. Отключил телефон. Звонили ему с разных. Суды продолжались полтора года. В итоге покрыл всё с такой лихвой, что пожалел о своей наглости. Первое желание было немедленно отловить и примерно наказать. Жена уговорила по судам. Повезло ему.

У вас с ним договор аренды был подписан?
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