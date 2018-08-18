dir написав:

sesk написав: dir написав: Vlad442 В течение года спрос на аренду не равномерен. Подвержен определённым колебаниям. В данный момент сезон аренды не высокий. Колебания цен на аренду преодолеваются путём внесения в договор аренды условия потери залоговой стоимости арендатором при досрочном прекращении арендатором контракта на аренду при неизменности размера арендной платы.Если пришлось сдавать сейчас, то желательно по срокам максимум до августа-сентября. Всё,что не доберёте по цене аренды сейчас, с лихвой, компенсируете в высокий сезон аренды. В течение года спрос на аренду не равномерен. Подвержен определённым колебаниям. В данный момент сезон аренды не высокий. Колебания цен на аренду преодолеваются путём внесения в договор аренды условия потери залоговой стоимости арендатором при досрочном прекращении арендатором контракта на аренду при неизменности размера арендной платы.Если пришлось сдавать сейчас, то желательно по срокам максимум до августа-сентября. Всё,что не доберёте по цене аренды сейчас, с лихвой, компенсируете в высокий сезон аренды.

Тогда, какой смысл квартирантам сохранять порядок в квартире или сами вещи? Так у них есть стимул возвратить полную или часть залоговой стоимости.

А если с них снимать штраф за раннее выселение, то почему бы им в последний месяц всё не поломать и спалить. А ценное забрать с собой?

"Так не доставайся ты никому!" Тогда, какой смысл квартирантам сохранять порядок в квартире или сами вещи? Так у них есть стимул возвратить полную или часть залоговой стоимости.А если с них снимать штраф за раннее выселение, то почему бы им в последний месяц всё не поломать и спалить. А ценное забрать с собой?"Так не доставайся ты никому!"

У вас копия паспорта и ид. код арендатора.Последний месяц оплачивается, а залог отдельно,в обмен на ключи от приведенной в порядок квартиры. Арендатор это понимает. Мы не говорим о беспредельщиках (да их как правило сразу видно). Ответственность арендатора за сохранность имущества не ограничивается залогом согласно договора. Как то один айтишник попытался по тихому покинуть квартиру, нормально прожив несколько месяцев без замечаний. Были повреждены потолок, внутренняя дверь, встроенный шкаф и спальные места. Было не убрано. В общем залогом не покрылось. Может из-за разрыва с девушкой сорвался. Это его дело. Но ограничился словами по телефону я съезжаю и ключи консьержу. Но ведь получал он их не от консьержа. Отключил телефон. Звонили ему с разных. Суды продолжались полтора года. В итоге покрыл всё с такой лихвой, что пожалел о своей наглости. Первое желание было немедленно отловить и примерно наказать. Жена уговорила по судам. Повезло ему.