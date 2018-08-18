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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2920292129222923

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 41
Вже навіть перевищили
39%
16
Приблизно на рівні 2013
15%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
15%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
27%
11
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 02:13

airmax78 На год
dir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 02:44

  dir написав:
  sesk написав:
  dir написав:Vlad442 В течение года спрос на аренду не равномерен. Подвержен определённым колебаниям. В данный момент сезон аренды не высокий. Колебания цен на аренду преодолеваются путём внесения в договор аренды условия потери залоговой стоимости арендатором при досрочном прекращении арендатором контракта на аренду при неизменности размера арендной платы.Если пришлось сдавать сейчас, то желательно по срокам максимум до августа-сентября. Всё,что не доберёте по цене аренды сейчас, с лихвой, компенсируете в высокий сезон аренды.

Тогда, какой смысл квартирантам сохранять порядок в квартире или сами вещи? Так у них есть стимул возвратить полную или часть залоговой стоимости.
А если с них снимать штраф за раннее выселение, то почему бы им в последний месяц всё не поломать и спалить. А ценное забрать с собой?
"Так не доставайся ты никому!" :D
У вас копия паспорта и ид. код арендатора.Последний месяц оплачивается, а залог отдельно,в обмен на ключи от приведенной в порядок квартиры. Арендатор это понимает. Мы не говорим о беспредельщиках (да их как правило сразу видно). Ответственность арендатора за сохранность имущества не ограничивается залогом согласно договора. Как то один айтишник попытался по тихому покинуть квартиру, нормально прожив несколько месяцев без замечаний. Были повреждены потолок, внутренняя дверь, встроенный шкаф и спальные места. Было не убрано. В общем залогом не покрылось. Может из-за разрыва с девушкой сорвался. Это его дело. Но ограничился словами по телефону я съезжаю и ключи консьержу. Но ведь получал он их не от консьержа. Отключил телефон. Звонили ему с разных. Суды продолжались полтора года. В итоге покрыл всё с такой лихвой, что пожалел о своей наглости. Первое желание было немедленно отловить и примерно наказать. Жена уговорила по судам. Повезло ему.

Чтобы обращаться в суд, надо нотариально заверенный договор, по которому надо платить 18 % налогов. А с такими расходами, ты становишься неконкурентоспособным на рынке. Как фиксировались поломки?Были пункты договора, где описывалось, сколько стоит ремонт? Или у нас есть специализированные организации, которые смету составляют? На каком основании требовать с него ту или иную сумму? Это надо чеки на каждый диван и табуретку, а также покрашенный потолок. Так на покраску я в природе не встречал! Всё в тени! Ключ же от квартиры был и у вас. КАк фиксировалось, что после выезда, в квартире не побывал кто-то другой? Это супергеморрой, тем более обращение в суд! И про многократное покрытие ущерба не верю! Штрафы на основании чего? Это противоречит Гражданскому кодексу!
Можно только было требовать оплату наперёд за весь период сдачи(12 месяцев). А вот эти штрафы за досрочное выселение нигде не предусмотрены.
Востаннє редагувалось sesk в П'ят 07 лют, 2020 03:07, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 02:51

  dir написав:airmax78 На год

Сразу понятно, что никаких судов не было. Правильно заключать договор найма.
Аренда-это для нежилых помещений.Скажем прямо, договор-это для самоуспокоения некоторый арендаторов и арендодателей. А у арендодателя из страховки есть только залоговая сумма.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 03:03

sesk Оформлен ФОП единый налог. Нотариус не нужен. Выиграл две инстанции. Средства реально взысканы. Но наказал бы с большим удовольствием. Даже если и в ущерб деньгам-хрен бы с ними.
Востаннє редагувалось dir в П'ят 07 лют, 2020 03:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 03:12

  sesk написав:
  dir написав:airmax78 На год

Сразу понятно, что никаких судов не было. Правильно заключать договор найма.
Аренда-это для нежилых помещений.Скажем прямо, договор-это для самоуспокоения некоторый арендаторов и арендодателей. А у арендодателя из страховки есть только залоговая сумма.
Распространённое арендаторское заблуждение.Уже не одного такого "разумного" арендатора "переубедили". То вы ещё правильных арендодателей не встретили. На прошлой неделе приятель рассказал о появлении страхового продукта, которым он возможно воспользуется как арендодатель.Арендодатель получает страховку. Страховая якобы взыщет с арендатора если что. По его словам. Хотелось бы.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 03:22

  dir написав:sesk Оформлен ФОП единый налог. Нотариус не нужен. Выиграл две инстанции.Высокие судебные издержки по дорогому договору с адвокатом-кумом. То-же деньги в семью. Средства реально взысканы. Но наказал бы с большим удовольствием. Даже если и в ущерб деньгам-хрен бы с ними.

Если у вас много квартир под аренду, то тогда может и стоить открывать ФОП. Сколько там нужно ежемесячно ЕСВ платить? Уже около тыщи или больше? Есть аренлдаторы или нет...
Люди сдают 1 квартиру, ну две. Если они к аренде прибавят тысячу, то будут вне рынка!
Адвокат денег стоит. Судебный процесс нескорый.
И это ради того, чтобы арендатор не съехал в несезон?
Классно, но вряд ли кому подойдёт!
sesk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 03:24

  dir написав:
  sesk написав:
  dir написав:airmax78 На год

Сразу понятно, что никаких судов не было. Правильно заключать договор найма.
Аренда-это для нежилых помещений.Скажем прямо, договор-это для самоуспокоения некоторый арендаторов и арендодателей. А у арендодателя из страховки есть только залоговая сумма.
Распространённое арендаторское заблуждение.Уже не одного такого "разумного" арендатора "переубедили". То вы ещё правильных арендодателей не встретили. На прошлой неделе приятель рассказал о появлении страхового продукта, которым он возможно воспользуется как арендодатель.Арендодатель получает страховку. Страховая якобы взыщет с арендатора если что. По его словам. Хотелось бы.

Опять сомневаюсь. Страховки-дополнительные деньги, которые надо включать в цену аренды. А сдают квартиры миллионы полулегально и у них цены ниже. выберут их квартиру!
sesk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 03:33

  sesk написав:
  dir написав:sesk Оформлен ФОП единый налог. Нотариус не нужен. Выиграл две инстанции.Высокие судебные издержки по дорогому договору с адвокатом-кумом. То-же деньги в семью. Средства реально взысканы. Но наказал бы с большим удовольствием. Даже если и в ущерб деньгам-хрен бы с ними.

Если у вас много квартир под аренду, то тогда может и стоить открывать ФОП. Сколько там нужно ежемесячно ЕСВ платить? Уже около тыщи или больше? Есть аренлдаторы или нет...
Люди сдают 1 квартиру, ну две. Если они к аренде прибавят тысячу, то будут вне рынка!
Адвокат денег стоит. Судебный процесс нескорый.
И это ради того, чтобы арендатор не съехал в несезон?
Классно, но вряд ли кому подойдёт!

Нет конечно. Арендатор сбежал. Квартиру привели в порядок за считанные дни. При этом параллельно шла экспозиция и новый арендатор нашёлся ещё в процессе приведения в порядок. Суммарный простой 5 дней. Хотя как простой? До окончания оплаченного срока аренды сбежавшим оставалось пару недель ещё. Суды шли, а квартира продолжала сдаваться , но уже другим. У ФОПа второй группы единый налог 20% и ЕСВ 22%. Итого 42% от минимальной зарплаты. Две квартиры суммарно 97 кв.метров(можно максимально 100 кв.м.) в новых ЖК в центре. Приносят в районе 40кгрн. в месяц. Вот и вся "любовь".
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 03:43

sesk Мне до других дела нет. Мне главное самому делать правильно. О страховке ущерба арендатора квартире арендодателя это с чужих слов. Но лет 15 назад помню одну подубитенькую квартиру сдавал и переживал как бы не залить соседей снизу. Реально страховал данный риск. Это были такие копейки, что даже уже не вспомню сколько.
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