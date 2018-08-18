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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2921292229232924

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 41
Вже навіть перевищили
39%
16
Приблизно на рівні 2013
15%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
15%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
27%
11
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 07:59

  dir написав:sesk Оформлен ФОП единый налог. Нотариус не нужен. Выиграл две инстанции. Средства реально взысканы. Но наказал бы с большим удовольствием. Даже если и в ущерб деньгам-хрен бы с ними.


Напишите номер дела, посмотрим, а то сказочника напоминаете.
xio13
 
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