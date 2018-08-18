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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 лют, 2020 07:59
dir написав:sesk
Оформлен ФОП единый налог. Нотариус не нужен. Выиграл две инстанции. Средства реально взысканы. Но наказал бы с большим удовольствием. Даже если и в ущерб деньгам-хрен бы с ними.
Напишите номер дела, посмотрим, а то сказочника напоминаете.
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