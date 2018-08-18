Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:23

Унуноктий

ФОП на 3-й группе платит 5% с оборота ( если он не стал на учёт как плательщик НДС) и 1040 грн ЕСВ в месяц.

Физлицо, которое будет сдавать этот объект, не зарегистрировавшись ФОПом, должно платить подоходный налог и 18% и военный сбор 1,5%. ПО факту их будет удерживать арендатор ( если это ФОП или юрлицо). Например, по договору аренда 30 000, на руки перечислят 24 150, а 5850 арендатор перечислит в бюджет как налоговый агент

Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s