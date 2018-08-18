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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2922292329242925>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 41
Вже навіть перевищили
39%
16
Приблизно на рівні 2013
15%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
15%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
27%
11
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 07:59

  dir написав:sesk Оформлен ФОП единый налог. Нотариус не нужен. Выиграл две инстанции. Средства реально взысканы. Но наказал бы с большим удовольствием. Даже если и в ущерб деньгам-хрен бы с ними.


Напишите номер дела, посмотрим, а то сказочника напоминаете.
xio13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:10

  sesk написав:Короче, мы выяснили, что страхование, суды и якобы штрафы на выезд в несезон требуют больших дополнительных вложений. И выгодны только от высоких ставок аренды.
Шо это за айтишник, которому надо такая площадь в 50 квадратов, в центре, если он может удалённо работать?
А потом рискует своей репутацией, не платит залоговую сумму, хотя 11 месяцев на оплату дорогой квартиры были деньги?
Много несостыковок. :mrgreen:


  xio13 написав:
  dir написав:sesk Оформлен ФОП единый налог. Нотариус не нужен. Выиграл две инстанции. Средства реально взысканы. Но наказал бы с большим удовольствием. Даже если и в ущерб деньгам-хрен бы с ними.


Напишите номер дела, посмотрим, а то сказочника напоминаете.

Байкарів-казкарів і ріелторів - тут кожна третя обліківка. :wink:
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Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а мне еще понравилась сентенция "встретил бы - наказал бы сам, даже в ущерб деньгам..."
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:54

  striped написав:а мне еще понравилась сентенция "встретил бы - наказал бы сам, даже в ущерб деньгам..."


Ага, агрессивные риелторы пошли... Голодные...
xio13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Голодный бы не сказал "в ущерб деньгам" :)) Натаха вон променяла репутацию/пол/учетку всего-то за бутылку.

Но вот эта встреча оскорбленный арендодатель - нашкодивший арендатор у меня никак в воображении не складывается. Вроде взрослые люди, серьезные темы...
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Скажите плиз кто шарит по налогам.
Есть физик владеющий 200 метрами коммерческой недвиги. Как её выгоднее сдавать по налогам? Есть смысл делать ФОПа?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:23

Унуноктий
ФОП на 3-й группе платит 5% с оборота ( если он не стал на учёт как плательщик НДС) и 1040 грн ЕСВ в месяц.
Физлицо, которое будет сдавать этот объект, не зарегистрировавшись ФОПом, должно платить подоходный налог и 18% и военный сбор 1,5%. ПО факту их будет удерживать арендатор ( если это ФОП или юрлицо). Например, по договору аренда 30 000, на руки перечислят 24 150, а 5850 арендатор перечислит в бюджет как налоговый агент
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:27

  xio13 написав:
  striped написав:а мне еще понравилась сентенция "встретил бы - наказал бы сам, даже в ущерб деньгам..."


Ага, агрессивные риелторы пошли... Голодные...
Ві не отличаете хозяев от риєлторов.
dir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:28

  striped написав:а мне еще понравилась сентенция "встретил бы - наказал бы сам, даже в ущерб деньгам..."
Врёте,прочтите дословно и не перевирайте
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:33

  sesk написав:Короче, мы выяснили, что страхование, суды и якобы штрафы на выезд в несезон требуют больших дополнительных вложений. И выгодны только от высоких ставок аренды.
Шо это за айтишник, которому надо такая площадь в 50 квадратов, в центре, если он может удалённо работать?
А потом рискует своей репутацией, не платит залоговую сумму, хотя 11 месяцев на оплату дорогой квартиры были деньги?
Много несостыковок. :mrgreen:
Ничего вы не выяснили. Залоговая сумма от айтишника осталась.Да ещё пару предоплаченных недель не добыл. Да нужно и 50 и даже меньшая площадь и да в центре, если офис рядом. Странное у вас представление. Айтишники они по своей специфике работы очень разные. А причём здесь 11 месяцев? Читайте внимательнее.
dir
 
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