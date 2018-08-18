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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 лют, 2020 07:59
dir написав:sesk
Оформлен ФОП единый налог. Нотариус не нужен. Выиграл две инстанции. Средства реально взысканы. Но наказал бы с большим удовольствием. Даже если и в ущерб деньгам-хрен бы с ними.
Напишите номер дела, посмотрим, а то сказочника напоминаете.
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xio13
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:10
sesk написав:
Короче, мы выяснили, что страхование, суды и якобы штрафы на выезд в несезон требуют больших дополнительных вложений. И выгодны только от высоких ставок аренды.
Шо это за айтишник, которому надо такая площадь в 50 квадратов, в центре, если он может удалённо работать?
А потом рискует своей репутацией, не платит залоговую сумму, хотя 11 месяцев на оплату дорогой квартиры были деньги?Много несостыковок
.
xio13 написав: dir написав:sesk
Оформлен ФОП единый налог. Нотариус не нужен. Выиграл две инстанции. Средства реально взысканы. Но наказал бы с большим удовольствием. Даже если и в ущерб деньгам-хрен бы с ними.
Напишите номер дела, посмотрим, а то сказочника напоминаете.
Байкарів-казкарів і ріелторів - тут кожна третя обліківка.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:49
а мне еще понравилась сентенция "встретил бы - наказал бы сам, даже в ущерб деньгам..."
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striped
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:54
striped написав:
а мне еще понравилась сентенция "встретил бы - наказал бы сам, даже в ущерб деньгам..."
Ага, агрессивные риелторы пошли... Голодные...
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xio13
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:58
Голодный бы не сказал "в ущерб деньгам"
) Натаха вон променяла репутацию/пол/учетку всего-то за бутылку.
Но вот эта встреча оскорбленный арендодатель - нашкодивший арендатор у меня никак в воображении не складывается. Вроде взрослые люди, серьезные темы...
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striped
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:02
Скажите плиз кто шарит по налогам.
Есть физик владеющий 200 метрами коммерческой недвиги. Как её выгоднее сдавать по налогам? Есть смысл делать ФОПа?
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:23
Унуноктий
ФОП на 3-й группе платит 5% с оборота ( если он не стал на учёт как плательщик НДС) и 1040 грн ЕСВ в месяц.
Физлицо, которое будет сдавать этот объект, не зарегистрировавшись ФОПом, должно платить подоходный налог и 18% и военный сбор 1,5%. ПО факту их будет удерживать арендатор ( если это ФОП или юрлицо). Например, по договору аренда 30 000, на руки перечислят 24 150, а 5850 арендатор перечислит в бюджет как налоговый агент
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:27
xio13 написав: striped написав:
а мне еще понравилась сентенция "встретил бы - наказал бы сам, даже в ущерб деньгам..."
Ага, агрессивные риелторы пошли... Голодные...
Ві не отличаете хозяев от риєлторов.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:28
striped написав:
а мне еще понравилась сентенция "встретил бы - наказал бы сам, даже в ущерб деньгам..."
Врёте,прочтите дословно и не перевирайте
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:33
sesk написав:
Короче, мы выяснили, что страхование, суды и якобы штрафы на выезд в несезон требуют больших дополнительных вложений. И выгодны только от высоких ставок аренды.
Шо это за айтишник, которому надо такая площадь в 50 квадратов, в центре, если он может удалённо работать?
А потом рискует своей репутацией, не платит залоговую сумму, хотя 11 месяцев на оплату дорогой квартиры были деньги?
Много несостыковок.
Ничего вы не выяснили. Залоговая сумма от айтишника осталась.Да ещё пару предоплаченных недель не добыл. Да нужно и 50 и даже меньшая площадь и да в центре, если офис рядом. Странное у вас представление. Айтишники они по своей специфике работы очень разные. А причём здесь 11 месяцев? Читайте внимательнее.
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