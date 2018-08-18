Так номер дела будет? Там где гордо 2 инстанции прошли героически?
Вы самоутверждаетесь на форуме? Поэтому все это придумываете?
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:34
Так номер дела будет? Там где гордо 2 инстанции прошли героически?
Вы самоутверждаетесь на форуме? Поэтому все это придумываете?
Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:37
Работаю гна второй группе как единщик. У меня при моих доходах получается до 5 процентов в общем (ЕСВ плюс единый налог). Меня устраивает. Но нужно смотреть какую сумму приносит или будет приносить аренда ваших 200 метров. Потом делать вывод какая группа выгоднее.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:42
xio13 То вы по себе судите. Вам рассказали. Послушали,сказали спасибо, "гривой кивнули" и дальше на 8.00 на работку. Буду тут расшаркиваться. Номер дела вишь ему подавай!Я не на исповеди, вы не батюшка.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:43
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