Так номер дела будет? Там где гордо 2 инстанции прошли героически?
Вы самоутверждаетесь на форуме? Поэтому все это придумываете?
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:34
Так номер дела будет? Там где гордо 2 инстанции прошли героически?
Вы самоутверждаетесь на форуме? Поэтому все это придумываете?
Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:37
Работаю гна второй группе как единщик. У меня при моих доходах получается до 5 процентов в общем (ЕСВ плюс единый налог). Меня устраивает. Но нужно смотреть какую сумму приносит или будет приносить аренда ваших 200 метров. Потом делать вывод какая группа выгоднее.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:42
xio13 То вы по себе судите. Вам рассказали. Послушали,сказали спасибо, "гривой кивнули" и дальше на 8.00 на работку. Буду тут расшаркиваться. Номер дела вишь ему подавай!Я не на исповеди, вы не батюшка.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:43
Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:45
Frant Кто хотел тот услышал. Задачи доказывать не было. Тем более бисер не пойми перед кем метать.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:47
ок, дословно:
1. "Первое желание было немедленно отловить и примерно наказать. Жена уговорила по судам. Повезло ему."
2. "Но наказал бы с большим удовольствием. Даже если и в ущерб деньгам-хрен бы с ними."
Чтобы не было разночтений расскажите пожалуйста что бы Вы сделали, встретив этого человека, после того, как увидели какой урон он нанес Вашему имуществу?
Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:56
striped Его и нашли. Повесточку вручили. Люди занимались. Абсолютно все издержки оплатил ответчик. Не часто удаётся услуги адвоката истцу отсудить за счёт ответчика. Здесь такое имело место. Уходил бы по людски обошлось бы в разы дешевле.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:40
Просто история выглядит, как случивашаяся в городе Нью Йорк, а не в городе Киев. В городе Киев не всегда получается возместить ущерб по ДТП, зафиксированному на регистратор, с составленным протоколом. А тут, можно сказать, со слов потерпевшего, без экспертизы нанесенного ущерба (он бы просто не успел ее сделать - говорит что практически тут же пересдал квартиру) все до копеечки и сбоку бантик. Хотя вот это "его нашли повесточку вручили" - многое объясняет. Но при чем тут суд - непонятно.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:47
З 10ток евакуаторів вантажили машини на Льва Товстого. Думав не проснувся. Вщипнув себе. Ні норм. Взаправду вантажать.
Проблема не у можливості поставити інформацію під сумнів. Проблема у тому як це роблять. Людина норм написала. Проте в агресивній формі з а слабо у нього питають. А потім чому тут ніхто нічого адекватного не хоче писати.
Всім процвітання!
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