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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2923292429252926>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 41
Вже навіть перевищили
39%
16
Приблизно на рівні 2013
15%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
15%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
27%
11
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:34

  dir написав:
  xio13 написав:
  striped написав:а мне еще понравилась сентенция "встретил бы - наказал бы сам, даже в ущерб деньгам..."


Ага, агрессивные риелторы пошли... Голодные...
Ві не отличаете хозяев от риєлторов.


Так номер дела будет? Там где гордо 2 инстанции прошли героически?

Вы самоутверждаетесь на форуме? Поэтому все это придумываете?
xio13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:37

  Унуноктий написав:Скажите плиз кто шарит по налогам.
Есть физик владеющий 200 метрами коммерческой недвиги. Как её выгоднее сдавать по налогам? Есть смысл делать ФОПа?
Работаю гна второй группе как единщик. У меня при моих доходах получается до 5 процентов в общем (ЕСВ плюс единый налог). Меня устраивает. Но нужно смотреть какую сумму приносит или будет приносить аренда ваших 200 метров. Потом делать вывод какая группа выгоднее.
dir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:42

xio13 То вы по себе судите. Вам рассказали. Послушали,сказали спасибо, "гривой кивнули" и дальше на 8.00 на работку. Буду тут расшаркиваться. Номер дела вишь ему подавай!Я не на исповеди, вы не батюшка.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:43

  xio13 написав:
  dir написав:sesk Оформлен ФОП единый налог. Нотариус не нужен. Выиграл две инстанции. Средства реально взысканы. Но наказал бы с большим удовольствием. Даже если и в ущерб деньгам-хрен бы с ними.


Напишите номер дела, посмотрим, а то сказочника напоминаете.
Завидуйте молча
dir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:45

Frant Кто хотел тот услышал. Задачи доказывать не было. Тем более бисер не пойми перед кем метать.
dir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:47

  dir написав:
  striped написав:а мне еще понравилась сентенция "встретил бы - наказал бы сам, даже в ущерб деньгам..."
Врёте,прочтите дословно и не перевирайте


ок, дословно:

1. "Первое желание было немедленно отловить и примерно наказать. Жена уговорила по судам. Повезло ему."

2. "Но наказал бы с большим удовольствием. Даже если и в ущерб деньгам-хрен бы с ними."

Чтобы не было разночтений расскажите пожалуйста что бы Вы сделали, встретив этого человека, после того, как увидели какой урон он нанес Вашему имуществу?
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:56

striped Его и нашли. Повесточку вручили. Люди занимались. Абсолютно все издержки оплатил ответчик. Не часто удаётся услуги адвоката истцу отсудить за счёт ответчика. Здесь такое имело место. Уходил бы по людски обошлось бы в разы дешевле.
dir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:00

А потім чому ніхто нічого адекватного не пише...
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:40

  Первый написав:А потім чому ніхто нічого адекватного не пише...

Просто история выглядит, как случивашаяся в городе Нью Йорк, а не в городе Киев. В городе Киев не всегда получается возместить ущерб по ДТП, зафиксированному на регистратор, с составленным протоколом. А тут, можно сказать, со слов потерпевшего, без экспертизы нанесенного ущерба (он бы просто не успел ее сделать - говорит что практически тут же пересдал квартиру) все до копеечки и сбоку бантик. Хотя вот это "его нашли повесточку вручили" - многое объясняет. Но при чем тут суд - непонятно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:47

  airmax78 написав:
  Первый написав:А потім чому ніхто нічого адекватного не пише...

Просто история выглядит, как случивашаяся в городе Нью Йорк, а не в городе Киев. В городе Киев не всегда получается возместить ущерб по ДТП, зафиксированному на регистратор, с составленным протоколом. А тут, можно сказать, со слов потерпевшего, без экспертизы нанесенного ущерба (он бы просто не успел ее сделать - говорит что практически тут же пересдал квартиру) все до копеечки и сбоку бантик. Хотя вот это "его нашли повесточку вручили" - многое объясняет. Но при чем тут суд - непонятно.


:-)

З 10ток евакуаторів вантажили машини на Льва Товстого. Думав не проснувся. Вщипнув себе. Ні норм. Взаправду вантажать.

Проблема не у можливості поставити інформацію під сумнів. Проблема у тому як це роблять. Людина норм написала. Проте в агресивній формі з а слабо у нього питають. А потім чому тут ніхто нічого адекватного не хоче писати.
Всім процвітання!
Первый
 
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