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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:54
dir написав:striped
Его и нашли. Повесточку вручили. Люди занимались. Абсолютно все издержки оплатил ответчик. Не часто удаётся услуги адвоката истцу отсудить за счёт ответчика. Здесь такое имело место. Уходил бы по людски обошлось бы в разы дешевле.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:55
airmax78 написав: Первый написав:
А потім чому ніхто нічого адекватного не пише...
Просто история выглядит, как случивашаяся в городе Нью Йорк, а не в городе Киев. В городе Киев не всегда получается возместить ущерб по ДТП, зафиксированному на регистратор, с составленным протоколом. А тут, можно сказать, со слов потерпевшего, без экспертизы нанесенного ущерба (он бы просто не успел ее сделать - говорит что практически тут же пересдал квартиру) все до копеечки и сбоку бантик. Хотя вот это "его нашли повесточку вручили" - многое объясняет. Но при чем тут суд - непонятно.
оценку ущерба можно сделать и по фоткам без выезда. получить решение если есть письменный договор - можно. исполнить это решение, если это вайтишник с офЗП и египтами два раза в год - тоже можно, смысл ему прятаться и петлять (тратить нервы) от исполнителей (и "вручателей повесток") ради даже 2-3 штук? так что не прям уж фантастическая ситуация.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:03
trololo написав:
оценку ущерба можно сделать и по фоткам без выезда.
Правда? Кстати, кто у нас оценивает ущерб по испорченым диванам да еще и по фото без выезда? По фото хорошо видно какой категории оббивка на диване-первой или шестой?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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