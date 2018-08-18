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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2924292529262927>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 41
Вже навіть перевищили
39%
16
Приблизно на рівні 2013
15%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
15%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
27%
11
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:54

  dir написав:striped Его и нашли. Повесточку вручили. Люди занимались. Абсолютно все издержки оплатил ответчик. Не часто удаётся услуги адвоката истцу отсудить за счёт ответчика. Здесь такое имело место. Уходил бы по людски обошлось бы в разы дешевле.


Малограмотный сказочник. Риелтор 100%
xio13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:55

  airmax78 написав:
  Первый написав:А потім чому ніхто нічого адекватного не пише...

Просто история выглядит, как случивашаяся в городе Нью Йорк, а не в городе Киев. В городе Киев не всегда получается возместить ущерб по ДТП, зафиксированному на регистратор, с составленным протоколом. А тут, можно сказать, со слов потерпевшего, без экспертизы нанесенного ущерба (он бы просто не успел ее сделать - говорит что практически тут же пересдал квартиру) все до копеечки и сбоку бантик. Хотя вот это "его нашли повесточку вручили" - многое объясняет. Но при чем тут суд - непонятно.


оценку ущерба можно сделать и по фоткам без выезда. получить решение если есть письменный договор - можно. исполнить это решение, если это вайтишник с офЗП и египтами два раза в год - тоже можно, смысл ему прятаться и петлять (тратить нервы) от исполнителей (и "вручателей повесток") ради даже 2-3 штук? так что не прям уж фантастическая ситуация.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  trololo написав:оценку ущерба можно сделать и по фоткам без выезда.

Правда? Кстати, кто у нас оценивает ущерб по испорченым диванам да еще и по фото без выезда? По фото хорошо видно какой категории оббивка на диване-первой или шестой?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:16

  trololo написав:оценку ущерба можно сделать и по фоткам без выезда. получить решение если есть письменный договор - можно. исполнить это решение, если это вайтишник с офЗП и египтами два раза в год - тоже можно, смысл ему прятаться и петлять (тратить нервы) от исполнителей (и "вручателей повесток") ради даже 2-3 штук? так что не прям уж фантастическая ситуация.


Там с большой вероятностью ФОП 3 гр. Айтишник впервые на практике узнал, что фоп отвечает всем своим имуществом, что счета арестовываются вполне легко, и куда ж ему бедному денежка будет капать? Мог и испужаться :)
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:24

  xio13 написав:
  dir написав:striped Его и нашли. Повесточку вручили. Люди занимались. Абсолютно все издержки оплатил ответчик. Не часто удаётся услуги адвоката истцу отсудить за счёт ответчика. Здесь такое имело место. Уходил бы по людски обошлось бы в разы дешевле.


Малограмотный сказочник. Риелтор 100%
Не провоцируйте "грамотей". Это вы от отсутствия аргументов.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:27

  Mazay256 написав:
  trololo написав:оценку ущерба можно сделать и по фоткам без выезда. получить решение если есть письменный договор - можно. исполнить это решение, если это вайтишник с офЗП и египтами два раза в год - тоже можно, смысл ему прятаться и петлять (тратить нервы) от исполнителей (и "вручателей повесток") ради даже 2-3 штук? так что не прям уж фантастическая ситуация.


Там с большой вероятностью ФОП 3 гр. Айтишник впервые на практике узнал, что фоп отвечает всем своим имуществом, что счета арестовываются вполне легко, и куда ж ему бедному денежка будет капать? Мог и испужаться :)
Могло быть и такое. Но там ещё проще. Как мне рассказали те, кто занимался, на парне была квартира в другом городе и автомобиль. Было чем рисковать.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

рекомендую посмотреть
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:51

  Serg-ik написав:
  trololo написав:оценку ущерба можно сделать и по фоткам без выезда.

Правда? Кстати, кто у нас оценивает ущерб по испорченым диванам да еще и по фото без выезда? По фото хорошо видно какой категории оббивка на диване-первой или шестой?


меня вот тоже этот вопрос волнует, затопили нам квартиру - был составлен акт из жека, мол, затоплено потолок, стены, пол такой то площади и все. А по факту: испорчен кухонный гарнитур, залит новый холодильник, испорчены бытовые вещи - всего ничего но кто будет за это платить? Какая у нас инстанция уполномочена делать оценку мат. ущерба? Оценку по ущербу по недвижимости для суда я нашел какие канторки делают, цена порядка 5-8кгрн, но вот бытовые вещи они отказались описывать.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:51

  Serg-ik написав:
  trololo написав:оценку ущерба можно сделать и по фоткам без выезда.

Правда? Кстати, кто у нас оценивает ущерб по испорченым диванам да еще и по фото без выезда? По фото хорошо видно какой категории оббивка на диване-первой или шестой?


любой каприз за ваши деньги - это как раз про оценщиков ущерба, не связанных всякими нормативами ФДМУ, как по недвижке. ищите в гугле, описывайте задачу, спрашивайте цену. все реально. не все согласятся, но выбрать есть из кого, вопрос цены
Востаннє редагувалось trololo в П'ят 07 лют, 2020 12:55, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  trololo написав:любой каприз за ваши деньги

а в итоге по суду с ответчика можно взыскать расходы на адвоката, но в ограниченном размере, а расходы на экспертизу-вряд ли
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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