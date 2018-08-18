|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:54
dir написав:striped
Его и нашли. Повесточку вручили. Люди занимались. Абсолютно все издержки оплатил ответчик. Не часто удаётся услуги адвоката истцу отсудить за счёт ответчика. Здесь такое имело место. Уходил бы по людски обошлось бы в разы дешевле.
Малограмотный сказочник. Риелтор 100%
-
xio13
-
-
- Повідомлень: 296
- З нами з: 13.04.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:55
airmax78 написав: Первый написав:
А потім чому ніхто нічого адекватного не пише...
Просто история выглядит, как случивашаяся в городе Нью Йорк, а не в городе Киев. В городе Киев не всегда получается возместить ущерб по ДТП, зафиксированному на регистратор, с составленным протоколом. А тут, можно сказать, со слов потерпевшего, без экспертизы нанесенного ущерба (он бы просто не успел ее сделать - говорит что практически тут же пересдал квартиру) все до копеечки и сбоку бантик. Хотя вот это "его нашли повесточку вручили" - многое объясняет. Но при чем тут суд - непонятно.
оценку ущерба можно сделать и по фоткам без выезда. получить решение если есть письменный договор - можно. исполнить это решение, если это вайтишник с офЗП и египтами два раза в год - тоже можно, смысл ему прятаться и петлять (тратить нервы) от исполнителей (и "вручателей повесток") ради даже 2-3 штук? так что не прям уж фантастическая ситуация.
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 4502
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2023 раз.
- Подякували: 1200 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:03
trololo написав:
оценку ущерба можно сделать и по фоткам без выезда.
Правда? Кстати, кто у нас оценивает ущерб по испорченым диванам да еще и по фото без выезда? По фото хорошо видно какой категории оббивка на диване-первой или шестой?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 10176
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 174 раз.
- Подякували: 886 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:16
trololo написав:
оценку ущерба можно сделать и по фоткам без выезда. получить решение если есть письменный договор - можно. исполнить это решение, если это вайтишник с офЗП и египтами два раза в год - тоже можно, смысл ему прятаться и петлять (тратить нервы) от исполнителей (и "вручателей повесток") ради даже 2-3 штук? так что не прям уж фантастическая ситуация.
Там с большой вероятностью ФОП 3 гр. Айтишник впервые на практике узнал, что фоп отвечает всем своим имуществом, что счета арестовываются вполне легко, и куда ж ему бедному денежка будет капать? Мог и испужаться
-
Mazay256
-
-
- Повідомлень: 543
- З нами з: 15.06.16
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 94 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:24
xio13 написав: dir написав:striped
Его и нашли. Повесточку вручили. Люди занимались. Абсолютно все издержки оплатил ответчик. Не часто удаётся услуги адвоката истцу отсудить за счёт ответчика. Здесь такое имело место. Уходил бы по людски обошлось бы в разы дешевле.
Малограмотный сказочник. Риелтор 100%
Не провоцируйте "грамотей". Это вы от отсутствия аргументов.
-
dir
-
-
- Повідомлень: 139
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:27
Mazay256 написав: trololo написав:
оценку ущерба можно сделать и по фоткам без выезда. получить решение если есть письменный договор - можно. исполнить это решение, если это вайтишник с офЗП и египтами два раза в год - тоже можно, смысл ему прятаться и петлять (тратить нервы) от исполнителей (и "вручателей повесток") ради даже 2-3 штук? так что не прям уж фантастическая ситуация.
Там с большой вероятностью ФОП 3 гр. Айтишник впервые на практике узнал, что фоп отвечает всем своим имуществом, что счета арестовываются вполне легко, и куда ж ему бедному денежка будет капать? Мог и испужаться
Могло быть и такое. Но там ещё проще. Как мне рассказали те, кто занимался, на парне была квартира в другом городе и автомобиль. Было чем рисковать.
-
dir
-
-
- Повідомлень: 139
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:37
рекомендую посмотреть
-
PS4
-
-
- Повідомлень: 109
- З нами з: 26.12.19
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:51
Serg-ik написав: trololo написав:
оценку ущерба можно сделать и по фоткам без выезда.
Правда? Кстати, кто у нас оценивает ущерб по испорченым диванам да еще и по фото без выезда? По фото хорошо видно какой категории оббивка на диване-первой или шестой?
меня вот тоже этот вопрос волнует, затопили нам квартиру - был составлен акт из жека, мол, затоплено потолок, стены, пол такой то площади и все. А по факту: испорчен кухонный гарнитур, залит новый холодильник, испорчены бытовые вещи - всего ничего но кто будет за это платить? Какая у нас инстанция уполномочена делать оценку мат. ущерба? Оценку по ущербу по недвижимости для суда я нашел какие канторки делают, цена порядка 5-8кгрн, но вот бытовые вещи они отказались описывать.
-
Diego
-
-
- Повідомлень: 76
- З нами з: 14.01.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:51
Serg-ik написав: trololo написав:
оценку ущерба можно сделать и по фоткам без выезда.
Правда? Кстати, кто у нас оценивает ущерб по испорченым диванам да еще и по фото без выезда? По фото хорошо видно какой категории оббивка на диване-первой или шестой?
любой каприз за ваши деньги - это как раз про оценщиков ущерба, не связанных всякими нормативами ФДМУ, как по недвижке. ищите в гугле, описывайте задачу, спрашивайте цену. все реально. не все согласятся, но выбрать есть из кого, вопрос цены
Востаннє редагувалось trololo
в П'ят 07 лют, 2020 12:55, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 4502
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2023 раз.
- Подякували: 1200 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:55
trololo написав:
любой каприз за ваши деньги
а в итоге по суду с ответчика можно взыскать расходы на адвоката, но в ограниченном размере, а расходы на экспертизу-вряд ли
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 10176
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 174 раз.
- Подякували: 886 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17608
|2826580
|
|
|462
|193007
|
|
|8
|10269
|
|