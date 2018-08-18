airmax78 написав:

Первый написав: А потім чому ніхто нічого адекватного не пише... А потім чому ніхто нічого адекватного не пише...

Просто история выглядит, как случивашаяся в городе Нью Йорк, а не в городе Киев. В городе Киев не всегда получается возместить ущерб по ДТП, зафиксированному на регистратор, с составленным протоколом. А тут, можно сказать, со слов потерпевшего, без экспертизы нанесенного ущерба (он бы просто не успел ее сделать - говорит что практически тут же пересдал квартиру) все до копеечки и сбоку бантик. Хотя вот это "его нашли повесточку вручили" - многое объясняет. Но при чем тут суд - непонятно.