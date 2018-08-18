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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:57
Serg-ik написав: trololo написав:
любой каприз за ваши деньги
а в итоге по суду с ответчика можно взыскать расходы на адвоката, но в ограниченном размере, а расходы на экспертизу-вряд ли
1. Судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи.
2. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлються законом.
3. До витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать витрати:
1) на професійну правничу допомогу;
2) пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи;
3) пов'язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів;
4) пов'язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:00
Serg-ik написав:
а расходы на экспертизу-вряд ли
нам адвокат сказал что с ответчика будет взыскана и оценка и расходы на адвоката. А квартирка на верху, кстати в аренде - и без уплаты налогов, и вероятно виноват арендатор.. вот вам и последствия сдачи без договора
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:11
Diego написав: Serg-ik написав:
а расходы на экспертизу-вряд ли
нам адвокат сказал что с ответчика будет взыскана и оценка и расходы на адвоката. А квартирка на верху, кстати в аренде - и без уплаты налогов, и вероятно виноват арендатор.. вот вам и последствия сдачи без договора
а хоть бы и с договором, как вы будете взыскивать деньги с арендатора?
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:24
Унуноктий написав:
Скажите плиз кто шарит по налогам.
Есть физик владеющий 200 метрами коммерческой недвиги. Как её выгоднее сдавать по налогам? Есть смысл делать ФОПа?
Или вторая (950 грн +есв), или третья (5% от оборота+есв) ФОП
1. Если 5% от аренды больше 950 грн, то лучше вторая. (вторая фиксировано в месяц 950 грн и развлекайся до миллиона)
2. Если арендатор, предприятие на общей системе, то только третья. Потому что ФОП 2группы не могут оказывать услуги предприятиям.
Ну и плюс ЕСВ на 2-3 группе 1040 грн.
Фоп 2-3 группы может сдавать 300 нежилой и 100 жилой
осторожно, пишу из провинции
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