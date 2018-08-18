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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2924292529262927

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 41
Вже навіть перевищили
39%
16
Приблизно на рівні 2013
15%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
15%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
27%
11
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:57

  Serg-ik написав:
  trololo написав:любой каприз за ваши деньги

а в итоге по суду с ответчика можно взыскать расходы на адвоката, но в ограниченном размере, а расходы на экспертизу-вряд ли

1. Судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи.
2. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлються законом.
3. До витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать витрати:
1) на професійну правничу допомогу;
2) пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи;
3) пов'язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів;
4) пов'язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:а расходы на экспертизу-вряд ли

нам адвокат сказал что с ответчика будет взыскана и оценка и расходы на адвоката. А квартирка на верху, кстати в аренде - и без уплаты налогов, и вероятно виноват арендатор.. вот вам и последствия сдачи без договора
Diego
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:11

  Diego написав:
  Serg-ik написав:а расходы на экспертизу-вряд ли
нам адвокат сказал что с ответчика будет взыскана и оценка и расходы на адвоката. А квартирка на верху, кстати в аренде - и без уплаты налогов, и вероятно виноват арендатор.. вот вам и последствия сдачи без договора
а хоть бы и с договором, как вы будете взыскивать деньги с арендатора?
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asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:24

  Унуноктий написав:Скажите плиз кто шарит по налогам.
Есть физик владеющий 200 метрами коммерческой недвиги. Как её выгоднее сдавать по налогам? Есть смысл делать ФОПа?

Или вторая (950 грн +есв), или третья (5% от оборота+есв) ФОП
1. Если 5% от аренды больше 950 грн, то лучше вторая. (вторая фиксировано в месяц 950 грн и развлекайся до миллиона)
2. Если арендатор, предприятие на общей системе, то только третья. Потому что ФОП 2группы не могут оказывать услуги предприятиям.

Ну и плюс ЕСВ на 2-3 группе 1040 грн.

Фоп 2-3 группы может сдавать 300 нежилой и 100 жилой
осторожно, пишу из провинции
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  asti написав:как вы будете взыскивать деньги с арендатора

а зачем мне арендатор, есть владелец имущества - пусть и платит, а их коммерческие отношения мне как бы не интересны
Diego
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Арихвметика
40000 уе в "надійній" банці дає 60 дол відсотків на місяць за умови 12 місячного нерозривного депо....
Однако....
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:01

  trololo написав:
  airmax78 написав:
  Первый написав:А потім чому ніхто нічого адекватного не пише...

Просто история выглядит, как случивашаяся в городе Нью Йорк, а не в городе Киев. В городе Киев не всегда получается возместить ущерб по ДТП, зафиксированному на регистратор, с составленным протоколом. А тут, можно сказать, со слов потерпевшего, без экспертизы нанесенного ущерба (он бы просто не успел ее сделать - говорит что практически тут же пересдал квартиру) все до копеечки и сбоку бантик. Хотя вот это "его нашли повесточку вручили" - многое объясняет. Но при чем тут суд - непонятно.


оценку ущерба можно сделать и по фоткам без выезда. получить решение если есть письменный договор - можно. исполнить это решение, если это вайтишник с офЗП и египтами два раза в год - тоже можно, смысл ему прятаться и петлять (тратить нервы) от исполнителей (и "вручателей повесток") ради даже 2-3 штук? так что не прям уж фантастическая ситуация.

Памедленей пжалуста я записую! :mrgreen: Вот значит беру цифровой фотоаппарат и делаю фотки. Как доказать когда были сделаны фотки и что урон нанесён именно тем "плохим" арендатором?
Я тут с соседями не могу доказать, что меня сверху соседи залили...
sesk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:04

  Первый написав:Арихвметика
40000 уе в "надійній" банці дає 60 дол відсотків на місяць за умови 12 місячного нерозривного депо....
Однако....

Безжалостные цифры. Согревает только одно: сегодня это уже 36500 ЕВРО. А позавчера еще было 36200 ЕВРО.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:06

  trololo написав:
  Serg-ik написав:
  trololo написав:оценку ущерба можно сделать и по фоткам без выезда.

Правда? Кстати, кто у нас оценивает ущерб по испорченым диванам да еще и по фото без выезда? По фото хорошо видно какой категории оббивка на диване-первой или шестой?


любой каприз за ваши деньги - это как раз про оценщиков ущерба, не связанных всякими нормативами ФДМУ, как по недвижке. ищите в гугле, описывайте задачу, спрашивайте цену. все реально. не все согласятся, но выбрать есть из кого, вопрос цены

Так о том и речь, если просуммировать сколько надо отдать денег для составления иска в суд, то потеря залоговый суммы за выселение в несезон покажется мизером.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:09

  sesk написав:
  trololo написав:
  airmax78 написав:Просто история выглядит, как случивашаяся в городе Нью Йорк, а не в городе Киев. В городе Киев не всегда получается возместить ущерб по ДТП, зафиксированному на регистратор, с составленным протоколом. А тут, можно сказать, со слов потерпевшего, без экспертизы нанесенного ущерба (он бы просто не успел ее сделать - говорит что практически тут же пересдал квартиру) все до копеечки и сбоку бантик. Хотя вот это "его нашли повесточку вручили" - многое объясняет. Но при чем тут суд - непонятно.


оценку ущерба можно сделать и по фоткам без выезда. получить решение если есть письменный договор - можно. исполнить это решение, если это вайтишник с офЗП и египтами два раза в год - тоже можно, смысл ему прятаться и петлять (тратить нервы) от исполнителей (и "вручателей повесток") ради даже 2-3 штук? так что не прям уж фантастическая ситуация.

Памедленей пжалуста я записую! :mrgreen: Вот значит беру цифровой фотоаппарат и делаю фотки. Как доказать когда были сделаны фотки и что урон нанесён именно тем "плохим" арендатором?
Я тут с соседями не могу доказать, что меня сверху соседи залили...

Поэтому, насколько я слышал, и заказывается судебная экспертиза, которую могут проводить только специально обученные и сертифицированные люди. И они, обычно, никуда не спешат. И, насколько я понимаю, только результаты этой экспертизы и принимаются судом в качестве подтверждения суммы нанесенного ущерба. У меня сейчас коллега судится с подрядчиком по ремонту квартиры. Экспертиза заняла что-то около 8 месяцев. Судится уже 2 года. Квартира все это время стоит недоделанная.
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