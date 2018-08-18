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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:57
Serg-ik написав: trololo написав:
любой каприз за ваши деньги
а в итоге по суду с ответчика можно взыскать расходы на адвоката, но в ограниченном размере, а расходы на экспертизу-вряд ли
1. Судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи.
2. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлються законом.
3. До витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать витрати:
1) на професійну правничу допомогу;
2) пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи;
3) пов'язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів;
4) пов'язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:00
Serg-ik написав:
а расходы на экспертизу-вряд ли
нам адвокат сказал что с ответчика будет взыскана и оценка и расходы на адвоката. А квартирка на верху, кстати в аренде - и без уплаты налогов, и вероятно виноват арендатор.. вот вам и последствия сдачи без договора
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Diego
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:11
Diego написав: Serg-ik написав:
а расходы на экспертизу-вряд ли
нам адвокат сказал что с ответчика будет взыскана и оценка и расходы на адвоката. А квартирка на верху, кстати в аренде - и без уплаты налогов, и вероятно виноват арендатор.. вот вам и последствия сдачи без договора
а хоть бы и с договором, как вы будете взыскивать деньги с арендатора?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:24
Унуноктий написав:
Скажите плиз кто шарит по налогам.
Есть физик владеющий 200 метрами коммерческой недвиги. Как её выгоднее сдавать по налогам? Есть смысл делать ФОПа?
Или вторая (950 грн +есв), или третья (5% от оборота+есв) ФОП
1. Если 5% от аренды больше 950 грн, то лучше вторая. (вторая фиксировано в месяц 950 грн и развлекайся до миллиона)
2. Если арендатор, предприятие на общей системе, то только третья. Потому что ФОП 2группы не могут оказывать услуги предприятиям.
Ну и плюс ЕСВ на 2-3 группе 1040 грн.
Фоп 2-3 группы может сдавать 300 нежилой и 100 жилой
осторожно, пишу из провинции
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:35
asti написав:
как вы будете взыскивать деньги с арендатора
а зачем мне арендатор, есть владелец имущества - пусть и платит, а их коммерческие отношения мне как бы не интересны
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:40
Арихвметика
40000 уе в "надійній" банці дає 60 дол відсотків на місяць за умови 12 місячного нерозривного депо....
Однако....
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:01
trololo написав: airmax78 написав: Первый написав:
А потім чому ніхто нічого адекватного не пише...
Просто история выглядит, как случивашаяся в городе Нью Йорк, а не в городе Киев. В городе Киев не всегда получается возместить ущерб по ДТП, зафиксированному на регистратор, с составленным протоколом. А тут, можно сказать, со слов потерпевшего, без экспертизы нанесенного ущерба (он бы просто не успел ее сделать - говорит что практически тут же пересдал квартиру) все до копеечки и сбоку бантик. Хотя вот это "его нашли повесточку вручили" - многое объясняет. Но при чем тут суд - непонятно.
оценку ущерба можно сделать и по фоткам без выезда. получить решение если есть письменный договор - можно. исполнить это решение, если это вайтишник с офЗП и египтами два раза в год - тоже можно, смысл ему прятаться и петлять (тратить нервы) от исполнителей (и "вручателей повесток") ради даже 2-3 штук? так что не прям уж фантастическая ситуация.
Памедленей пжалуста я записую!
Вот значит беру цифровой фотоаппарат и делаю фотки. Как доказать когда были сделаны фотки и что урон нанесён именно тем "плохим" арендатором?
Я тут с соседями не могу доказать, что меня сверху соседи залили...
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sesk
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:04
Первый написав:
Арихвметика
40000 уе в "надійній" банці дає 60 дол відсотків на місяць за умови 12 місячного нерозривного депо....
Однако....
Безжалостные цифры. Согревает только одно: сегодня это уже 36500 ЕВРО. А позавчера еще было 36200 ЕВРО.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:06
trololo написав: Serg-ik написав: trololo написав:
оценку ущерба можно сделать и по фоткам без выезда.
Правда? Кстати, кто у нас оценивает ущерб по испорченым диванам да еще и по фото без выезда? По фото хорошо видно какой категории оббивка на диване-первой или шестой?
любой каприз за ваши деньги - это как раз про оценщиков ущерба, не связанных всякими нормативами ФДМУ, как по недвижке. ищите в гугле, описывайте задачу, спрашивайте цену. все реально. не все согласятся, но выбрать есть из кого, вопрос цены
Так о том и речь, если просуммировать сколько надо отдать денег для составления иска в суд, то потеря залоговый суммы за выселение в несезон покажется мизером.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:09
sesk написав: trololo написав: airmax78 написав:
Просто история выглядит, как случивашаяся в городе Нью Йорк, а не в городе Киев. В городе Киев не всегда получается возместить ущерб по ДТП, зафиксированному на регистратор, с составленным протоколом. А тут, можно сказать, со слов потерпевшего, без экспертизы нанесенного ущерба (он бы просто не успел ее сделать - говорит что практически тут же пересдал квартиру) все до копеечки и сбоку бантик. Хотя вот это "его нашли повесточку вручили" - многое объясняет. Но при чем тут суд - непонятно.
оценку ущерба можно сделать и по фоткам без выезда. получить решение если есть письменный договор - можно. исполнить это решение, если это вайтишник с офЗП и египтами два раза в год - тоже можно, смысл ему прятаться и петлять (тратить нервы) от исполнителей (и "вручателей повесток") ради даже 2-3 штук? так что не прям уж фантастическая ситуация.
Памедленей пжалуста я записую!
Вот значит беру цифровой фотоаппарат и делаю фотки. Как доказать когда были сделаны фотки и что урон нанесён именно тем "плохим" арендатором?
Я тут с соседями не могу доказать, что меня сверху соседи залили...
Поэтому, насколько я слышал, и заказывается судебная экспертиза, которую могут проводить только специально обученные и сертифицированные люди. И они, обычно, никуда не спешат. И, насколько я понимаю, только результаты этой экспертизы и принимаются судом в качестве подтверждения суммы нанесенного ущерба. У меня сейчас коллега судится с подрядчиком по ремонту квартиры. Экспертиза заняла что-то около 8 месяцев. Судится уже 2 года. Квартира все это время стоит недоделанная.
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