он что, с 100% предоплатой и без дизайн проекта делал?)
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
он что, с 100% предоплатой и без дизайн проекта делал?)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|