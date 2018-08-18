Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:22

Со всеми выше согласен.

Мораль басни - сравнивать битон и доллар-депо = неверно.

Можно привязывать к зарплате, кредитному плечу и т.д. - но с долларом корреляция далеко не прямая. Соотвественно называть сам битон, и аренду, "долларовым активом" - неверно

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин