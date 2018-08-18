он что, с 100% предоплатой и без дизайн проекта делал?)
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
он что, с 100% предоплатой и без дизайн проекта делал?)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:50
Платить должен виновник. Владелец покажет в суде договор аренды и иск к нему отклонят.
Это одна из причин, почему хоть какой-то договор, но должен быть.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:55
Только аренда почему-то выставляется в гривнах. И слабо реагирует на курс валют.
Цена битона - стараются привязывать к валюте - но опять же, при изменении курса оказывается что "база" - это гривневая цена. Если вдруг будет девальвация - цена в долларах сложится пропорционально
Во сколько раз складывались валютные цены на битон, при прошлых девальвациях?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:08
Вкладчик1234
если точнее, то аренда привязывается больше к средней ЗП, а вот ЗП уже просто сама по себе гривневая величина
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
При последней, трехкратной, в полтора. При предпоследней в два, но там не столько девальвация опустила цены, как исчезновение кредитного плеча. Еще раньше, при падении курса с 2 до 5,5, цены опустились примерно в полтора раза.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Аренда, как и цена недвижимости, зависит от многих факторов и ни к одному из них жестко не привязана. Доходы я бы поставил на первое место. На второе баланс предложения и спроса.
Рос средней ЗП последние годы не привел к пропорциональному росту аренды.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:22
Со всеми выше согласен.
Мораль басни - сравнивать битон и доллар-депо = неверно.
Можно привязывать к зарплате, кредитному плечу и т.д. - но с долларом корреляция далеко не прямая. Соотвественно называть сам битон, и аренду, "долларовым активом" - неверно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:08
А может ли по этой схеме жена сдавать квартиру мужа если она приобреталась в браке ?
|