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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2926292729282929>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 42
Вже навіть перевищили
40%
17
Приблизно на рівні 2013
14%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
26%
11
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:У меня сейчас коллега судится с подрядчиком по ремонту квартиры.

он что, с 100% предоплатой и без дизайн проекта делал?)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:50

  Diego написав:
  asti написав:как вы будете взыскивать деньги с арендатора

а зачем мне арендатор, есть владелец имущества - пусть и платит, а их коммерческие отношения мне как бы не интересны

Платить должен виновник. Владелец покажет в суде договор аренды и иск к нему отклонят.

Это одна из причин, почему хоть какой-то договор, но должен быть.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:55

  airmax78 написав:
  Первый написав:Арихвметика
40000 уе в "надійній" банці дає 60 дол відсотків на місяць за умови 12 місячного нерозривного депо....
Однако....

Безжалостные цифры. Согревает только одно: сегодня это уже 36500 ЕВРО. А позавчера еще было 36200 ЕВРО.

Только аренда почему-то выставляется в гривнах. И слабо реагирует на курс валют.
Цена битона - стараются привязывать к валюте - но опять же, при изменении курса оказывается что "база" - это гривневая цена. Если вдруг будет девальвация - цена в долларах сложится пропорционально

Во сколько раз складывались валютные цены на битон, при прошлых девальвациях?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:08

Вкладчик1234
если точнее, то аренда привязывается больше к средней ЗП, а вот ЗП уже просто сама по себе гривневая величина
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Вкладчик1234 написав:Во сколько раз складывались валютные цены на битон, при прошлых девальвациях?

При последней, трехкратной, в полтора. При предпоследней в два, но там не столько девальвация опустила цены, как исчезновение кредитного плеча. Еще раньше, при падении курса с 2 до 5,5, цены опустились примерно в полтора раза.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  trololo написав:если точнее, то аренда привязывается больше к средней ЗП, а вот ЗП уже просто сама по себе гривневая величина

Аренда, как и цена недвижимости, зависит от многих факторов и ни к одному из них жестко не привязана. Доходы я бы поставил на первое место. На второе баланс предложения и спроса.
Рос средней ЗП последние годы не привел к пропорциональному росту аренды.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:22

Со всеми выше согласен.
Мораль басни - сравнивать битон и доллар-депо = неверно.
Можно привязывать к зарплате, кредитному плечу и т.д. - но с долларом корреляция далеко не прямая. Соотвественно называть сам битон, и аренду, "долларовым активом" - неверно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:08

  vhata написав:
  Унуноктий написав:Скажите плиз кто шарит по налогам.
Есть физик владеющий 200 метрами коммерческой недвиги. Как её выгоднее сдавать по налогам? Есть смысл делать ФОПа?

Или вторая (950 грн +есв), или третья (5% от оборота+есв) ФОП
1. Если 5% от аренды больше 950 грн, то лучше вторая. (вторая фиксировано в месяц 950 грн и развлекайся до миллиона)
2. Если арендатор, предприятие на общей системе, то только третья. Потому что ФОП 2группы не могут оказывать услуги предприятиям.

Ну и плюс ЕСВ на 2-3 группе 1040 грн.

Фоп 2-3 группы может сдавать 300 нежилой и 100 жилой


А может ли по этой схеме жена сдавать квартиру мужа если она приобреталась в браке ?
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:23

  Первый написав:Арихвметика
40000 уе в "надійній" банці дає 60 дол відсотків на місяць за умови 12 місячного нерозривного депо....
Однако....


То ви просто бізнесу не маєте, що не в курсі як прокрутити 40000 зелених ефективніше ніж в банк або в "бєтон с арендой"
xio13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:35

  xio13 написав:
  Первый написав:Арихвметика
40000 уе в "надійній" банці дає 60 дол відсотків на місяць за умови 12 місячного нерозривного депо....
Однако....


То ви просто бізнесу не маєте, що не в курсі як прокрутити 40000 зелених ефективніше ніж в банк або в "бєтон с арендой"

Может поэтому еще и стоит такой вопрос: куда вложить 40куе. Был бы бизнес, вопрос стоял бы так: у кого занять 40куе и как отдать старые долги.
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