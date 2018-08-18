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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2926292729282929

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 42
Вже навіть перевищили
40%
17
Приблизно на рівні 2013
14%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
26%
11
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:43

  xio13 написав:
  Первый написав:Арихвметика
40000 уе в "надійній" банці дає 60 дол відсотків на місяць за умови 12 місячного нерозривного депо....
Однако....


То ви просто бізнесу не маєте, що не в курсі як прокрутити 40000 зелених ефективніше ніж в банк або в "бєтон с арендой"


Чьота ржав:-) бізнесмен:-)))):-) прокрутити :-)))))

Вибач.

40 куе це вартість економ 1к.
На форумі є теорія покласти в банк під проценти і на них знімати квартиру, а на решту жити на широку ногу.
От ф думаю як на 60 уе знімати і жити на широку ногу.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:47

  Vlad442 написав:
  Diego написав:
  asti написав:как вы будете взыскивать деньги с арендатора

а зачем мне арендатор, есть владелец имущества - пусть и платит, а их коммерческие отношения мне как бы не интересны

Платить должен виновник. Владелец покажет в суде договор аренды и иск к нему отклонят.

Это одна из причин, почему хоть какой-то договор, но должен быть.


Оно вроде все так. Только почему суд должен быть уверен, что в момент "заливки" там был арендатор.
Ну и наверно, в договоре должна быть указана полная ответственность арендатора за время аренды.

Ну и чтобы не офф - выставка вариантов остекления в одном месте :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:00

  Первый написав:
  xio13 написав:
  Первый написав:Арихвметика
40000 уе в "надійній" банці дає 60 дол відсотків на місяць за умови 12 місячного нерозривного депо....
Однако....


То ви просто бізнесу не маєте, що не в курсі як прокрутити 40000 зелених ефективніше ніж в банк або в "бєтон с арендой"


Чьота ржав:-) бізнесмен:-)))):-) прокрутити :-)))))

Вибач.

40 куе це вартість економ 1к.
На форумі є теорія покласти в банк під проценти і на них знімати квартиру, а на решту жити на широку ногу.
От ф думаю як на 60 уе знімати і жити на широку ногу.


Есть варик:
https://youtu.be/0dIFoimtW7k?t=161

администрация удалила, не знаю почему.

Этим выпуском подтверждаю, что метод Роберта Кийосаки работает!

Да, в его применимости есть свои нюансы. Он нуждается в доработке и адаптации к условиям Украины. НО, повторюсь, то, о чем писал Кийосаки в своих книгах еще в 90-е годы прошлого столетия - работает на территории Украины в начале нового века.

Суть очень проста: использовать кредитное плечо для приобретения недвижимости и сделать так, чтобы кредит погашался за счет других людей. Плюс этого метода в том, что:
- актив (недвижимость) приобретается за 25-50% его стоимости;
- кредитные платежи платятся за счет дохода в виде арендных платежей;
- вы получаете дополнительный пассивный доход с разницы между арендными и кредитными платежами.

Не хочу забегать наперед, более подробно о всех расчетах и итогах смотрите здесь!

Капитализируйтесь, друзья!)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:39

Такой спрос на недвигу, что сайт домика рухнул)))
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