Этим выпуском подтверждаю, что метод Роберта Кийосаки работает!



Да, в его применимости есть свои нюансы. Он нуждается в доработке и адаптации к условиям Украины. НО, повторюсь, то, о чем писал Кийосаки в своих книгах еще в 90-е годы прошлого столетия - работает на территории Украины в начале нового века.



Суть очень проста: использовать кредитное плечо для приобретения недвижимости и сделать так, чтобы кредит погашался за счет других людей. Плюс этого метода в том, что:

- актив (недвижимость) приобретается за 25-50% его стоимости;

- кредитные платежи платятся за счет дохода в виде арендных платежей;

- вы получаете дополнительный пассивный доход с разницы между арендными и кредитными платежами.



Не хочу забегать наперед, более подробно о всех расчетах и итогах смотрите здесь!



Капитализируйтесь, друзья!)