Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Этим выпуском подтверждаю, что метод Роберта Кийосаки работает!
Да, в его применимости есть свои нюансы. Он нуждается в доработке и адаптации к условиям Украины. НО, повторюсь, то, о чем писал Кийосаки в своих книгах еще в 90-е годы прошлого столетия - работает на территории Украины в начале нового века.
Суть очень проста: использовать кредитное плечо для приобретения недвижимости и сделать так, чтобы кредит погашался за счет других людей. Плюс этого метода в том, что: - актив (недвижимость) приобретается за 25-50% его стоимости; - кредитные платежи платятся за счет дохода в виде арендных платежей; - вы получаете дополнительный пассивный доход с разницы между арендными и кредитными платежами.
Не хочу забегать наперед, более подробно о всех расчетах и итогах смотрите здесь!
Капитализируйтесь, друзья!)
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