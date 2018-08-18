RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2926292729282929

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 42
Вже навіть перевищили
40%
17
Приблизно на рівні 2013
14%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
26%
11
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:43

  xio13 написав:
  Первый написав:Арихвметика
40000 уе в "надійній" банці дає 60 дол відсотків на місяць за умови 12 місячного нерозривного депо....
Однако....


То ви просто бізнесу не маєте, що не в курсі як прокрутити 40000 зелених ефективніше ніж в банк або в "бєтон с арендой"


Чьота ржав:-) бізнесмен:-)))):-) прокрутити :-)))))

Вибач.

40 куе це вартість економ 1к.
На форумі є теорія покласти в банк під проценти і на них знімати квартиру, а на решту жити на широку ногу.
От ф думаю як на 60 уе знімати і жити на широку ногу.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15013
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1958 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:47

  Vlad442 написав:
  Diego написав:
  asti написав:как вы будете взыскивать деньги с арендатора

а зачем мне арендатор, есть владелец имущества - пусть и платит, а их коммерческие отношения мне как бы не интересны

Платить должен виновник. Владелец покажет в суде договор аренды и иск к нему отклонят.

Это одна из причин, почему хоть какой-то договор, но должен быть.


Оно вроде все так. Только почему суд должен быть уверен, что в момент "заливки" там был арендатор.
Ну и наверно, в договоре должна быть указана полная ответственность арендатора за время аренды.

Ну и чтобы не офф - выставка вариантов остекления в одном месте :mrgreen:
Зображення
vano80
 
Повідомлень: 1647
З нами з: 17.09.13
Подякував: 28 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:39

Такой спрос на недвигу, что сайт домика рухнул)))
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8996
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1054 раз.
Подякували: 2359 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:27

  antey1969 написав:Такой спрос на недвигу, что сайт домика рухнул)))

Как рОкета Челленджер?
sesk
 
Повідомлень: 55
З нами з: 31.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:32

  sesk написав:
  antey1969 написав:Такой спрос на недвигу, что сайт домика рухнул)))

Как рОкета Челленджер?


Скоро вона бахнеться на голову растішкам)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20962
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1169 раз.
Подякували: 2159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:34

  Diego написав:
  asti написав:как вы будете взыскивать деньги с арендатора
а зачем мне арендатор, есть владелец имущества - пусть и платит, а их коммерческие отношения мне как бы не интересны
а я как раз об их взаимоотношениях говорю, очень сложно взыскать деньги с арендатора//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1838
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:39

  airmax78 написав:У меня сейчас коллега судится с подрядчиком по ремонту квартиры. Экспертиза заняла что-то около 8 месяцев. Судится уже 2 года. Квартира все это время стоит недоделанная.



Га га га!!!
Макс, представляю как вы будете делать ремонт с вашим перфекционизмом!))
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1843
З нами з: 06.03.19
Подякував: 86 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:
  sesk написав:
  antey1969 написав:Такой спрос на недвигу, что сайт домика рухнул)))

Как рОкета Челленджер?


Скоро вона бахнеться на голову растішкам)))
Как давно тут не употребляли этого термина, "растишка"... Аж ностальжи
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26434
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1140 раз.
Подякували: 6237 раз.
 
Профіль
7
2
3
  #<1 ... 2926292729282929
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1760, 1761, 1762
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17619 2828356
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 лют, 2020 00:17
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
462 193048
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:28
katrinkaserdyuk
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 10275
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.