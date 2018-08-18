Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:43
xio13 написав: Первый написав:
Арихвметика
40000 уе в "надійній" банці дає 60 дол відсотків на місяць за умови 12 місячного нерозривного депо....
Однако....
То ви просто бізнесу не маєте, що не в курсі як прокрутити 40000 зелених ефективніше ніж в банк або в "бєтон с арендой"
Чьота ржав:-) бізнесмен:-)))):-) прокрутити
))))
Вибач.
40 куе це вартість економ 1к.
На форумі є теорія покласти в банк під проценти і на них знімати квартиру, а на решту жити на широку ногу.
От ф думаю як на 60 уе знімати і жити на широку ногу.
Всім процвітання!
Первый
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:47
Vlad442 написав: Diego написав: asti написав:
как вы будете взыскивать деньги с арендатора
а зачем мне арендатор, есть владелец имущества - пусть и платит, а их коммерческие отношения мне как бы не интересны
Платить должен виновник. Владелец покажет в суде договор аренды и иск к нему отклонят.
Это одна из причин, почему хоть какой-то договор, но должен быть.
Оно вроде все так. Только почему суд должен быть уверен, что в момент "заливки" там был арендатор.
Ну и наверно, в договоре должна быть указана полная ответственность арендатора за время аренды.
Ну и чтобы не офф - выставка вариантов остекления в одном месте
vano80
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:39
Такой спрос на недвигу, что сайт домика рухнул)))
antey1969
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:27
antey1969 написав:
Такой спрос на недвигу, что сайт домика рухнул)))
Как рОкета Челленджер?
sesk
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:32
sesk написав: antey1969 написав:
Такой спрос на недвигу, что сайт домика рухнул)))
Как рОкета Челленджер?
Скоро вона бахнеться на голову растішкам)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:34
Diego написав: asti написав:
как вы будете взыскивать деньги с арендатора
а зачем мне арендатор, есть владелец имущества - пусть и платит, а их коммерческие отношения мне как бы не интересны
а я как раз об их взаимоотношениях говорю, очень сложно взыскать деньги с арендатора//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:39
airmax78 написав:
У меня сейчас коллега судится с подрядчиком по ремонту квартиры. Экспертиза заняла что-то около 8 месяцев. Судится уже 2 года. Квартира все это время стоит недоделанная.
Га га га!!!
Макс, представляю как вы будете делать ремонт с вашим перфекционизмом!))
investorkiev
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:42
Frant написав: sesk написав: antey1969 написав:
Такой спрос на недвигу, что сайт домика рухнул)))
Как рОкета Челленджер?
Скоро вона бахнеться на голову растішкам)))
Как давно тут не употребляли этого термина, "растишка"... Аж ностальжи
Faceless
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Додано: Суб 08 лют, 2020 00:59
investorkiev написав: airmax78 написав:
У меня сейчас коллега судится с подрядчиком по ремонту квартиры. Экспертиза заняла что-то около 8 месяцев. Судится уже 2 года. Квартира все это время стоит недоделанная.
Га га га!!!
Макс, представляю как вы будете делать ремонт с вашим перфекционизмом!))
А я пока себе этого не представляю. Но на стадии дизайн проекта некоторые баги уже отлавливаю.
airmax78
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