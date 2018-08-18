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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2927292829292930

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 42
Вже навіть перевищили
40%
17
Приблизно на рівні 2013
14%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
26%
11
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 09:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:
  xio13 написав:
  Первый написав:Арихвметика
40000 уе в "надійній" банці дає 60 дол відсотків на місяць за умови 12 місячного нерозривного депо....
Однако....


То ви просто бізнесу не маєте, що не в курсі як прокрутити 40000 зелених ефективніше ніж в банк або в "бєтон с арендой"


Чьота ржав:-) бізнесмен:-)))):-) прокрутити :-)))))

  Faceless написав:Как давно тут не употребляли этого термина, "растишка"... Аж ностальжи

Атмосфера все больше и больше напоминает нулевые.
Vlad442
 
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