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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 лют, 2020 09:28
Первый написав: xio13 написав: Первый написав:
Арихвметика
40000 уе в "надійній" банці дає 60 дол відсотків на місяць за умови 12 місячного нерозривного депо....
Однако....
То ви просто бізнесу не маєте, що не в курсі як прокрутити 40000 зелених ефективніше ніж в банк або в "бєтон с арендой"
Чьота ржав:-) бізнесмен:-)))):-) прокрутити
))))
Faceless написав:
Как давно тут не употребляли этого термина, "растишка"... Аж ностальжи
Атмосфера все больше и больше напоминает нулевые.
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Vlad442
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