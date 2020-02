Додано: Суб 08 лют, 2020 10:15

Первый написав: xio13 написав: Первый написав: Арихвметика

40000 уе в "надійній" банці дає 60 дол відсотків на місяць за умови 12 місячного нерозривного депо....

Чьота ржав:-) бізнесмен:-)))):-) прокрутити ))))



Вибач.



40 куе це вартість економ 1к.

На форумі є теорія покласти в банк під проценти і на них знімати квартиру, а на решту жити на широку ногу.

1. КРЖН на писали, не доларовий актив

2. Можна було купити, за $8600 цоколь + $500 на ремонт, та жити.

3. Можна жити в Березні на %...

