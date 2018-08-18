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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 лют, 2020 09:28
Первый написав: xio13 написав: Первый написав:
Арихвметика
40000 уе в "надійній" банці дає 60 дол відсотків на місяць за умови 12 місячного нерозривного депо....
Однако....
То ви просто бізнесу не маєте, що не в курсі як прокрутити 40000 зелених ефективніше ніж в банк або в "бєтон с арендой"
Чьота ржав:-) бізнесмен:-)))):-) прокрутити
))))
Faceless написав:
Как давно тут не употребляли этого термина, "растишка"... Аж ностальжи
Атмосфера все больше и больше напоминает нулевые.
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Vlad442
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Додано: Суб 08 лют, 2020 09:36
Vlad442 написав:
Атмосфера все больше и больше напоминает нулевые.
Да ну!
Посмотришь вокруг, так больше 90-е. В нулевых было больше оптимизма
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antey1969
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Додано: Суб 08 лют, 2020 09:38
airmax78 написав: investorkiev написав: airmax78 написав:
У меня сейчас коллега судится с подрядчиком по ремонту квартиры. Экспертиза заняла что-то около 8 месяцев. Судится уже 2 года. Квартира все это время стоит недоделанная.
Га га га!!!
Макс, представляю как вы будете делать ремонт с вашим перфекционизмом!))
А я пока себе этого не представляю. Но на стадии дизайн проекта некоторые баги уже отлавливаю.
Представляю Ваш отлов багов:
Кнут, плетка-девятихвостка, дыба)))
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Додано: Суб 08 лют, 2020 09:38
xio13 написав:
То ви просто бізнесу не маєте, що не в курсі як прокрутити 40000 зелених ефективніше ніж в банк або в "бєтон с арендой"
Видел много крутителей, которые в итоге работают таксистами.
Не думаю, что бизнесмен скажет "крутить деньги". Я таких не знаю. Сказать так, это преувеличивать роль денег и преуменьшать роль себя. Лично я использовал бы слова "построить бизнес". Инвестбанкир тоже не использовал бы такой термин. "Крутят деньги" обычно мелкие спекулянты, которые потом где-то влетают (см. выше про таксистов). Не знаю никого, кто "крутил бы деньги" больше 5-10 лет.
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Vlad442
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Додано: Суб 08 лют, 2020 09:42
vano80 написав: Vlad442 написав: Diego написав:
а зачем мне арендатор, есть владелец имущества - пусть и платит, а их коммерческие отношения мне как бы не интересны
Платить должен виновник. Владелец покажет в суде договор аренды и иск к нему отклонят.
Это одна из причин, почему хоть какой-то договор, но должен быть.
Оно вроде все так. Только почему суд должен быть уверен, что в момент "заливки" там был арендатор.
Ну и наверно, в договоре должна быть указана полная ответственность арендатора за время аренды.
Договора аренды вполне достаточно. Имущество в пользовании арендатора и он за него отвечает. Владелец спихнет с себя ответственность договором аренды.
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Vlad442
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Додано: Суб 08 лют, 2020 09:47
Vlad442 написав: xio13 написав:
То ви просто бізнесу не маєте, що не в курсі як прокрутити 40000 зелених ефективніше ніж в банк або в "бєтон с арендой"
Видел много крутителей, которые в итоге работают таксистами.
Не думаю, что бизнесмен скажет "крутить деньги". Я таких не знаю. Сказать так, это преувеличивать роль денег и преуменьшать роль себя. Лично я использовал бы слова "построить бизнес". Инвестбанкир тоже не использовал бы такой термин. "Крутят деньги" обычно мелкие спекулянты, которые потом где-то влетают (см. выше про таксистов). Не знаю никого, кто "крутил бы деньги" больше 5-10 лет.
Чувак, твоя проблема в твоем круге общения (таксисты и тд).
Может для тебя будет откровением , но укр биз берет кредиты и под 13-15% годовых, и именно отдает эти кредиты и еще ЗАРАБАТЫВАЕТ сверху. И платит налогов с каждого 1 млн грн больше чем твоя халупа аркадовская за всю жизнь.
У меня закралась мысль что есть 2 категории лендлордов:
1. Наемные с норм з.п которые часть доходов просто инвестируют в недвигу для небольшой "пенсии".
2. Взяточников чиновников-силовиков и тд и тд. Тоесть легализуют краденое примитивной покупкой бетона и аренды. На другое ума нету.
П.с. только не нужно примеров по крупным корпорациям которые имеют % в недвиге комерческой.
Я говорю за эту чудо-темку с персонажами инвесторкиев, первый, второй, влад363737, и другие
)))))
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xio13
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Додано: Суб 08 лют, 2020 10:15
Первый написав: xio13 написав: Первый написав:
Арихвметика
40000 уе в "надійній" банці дає 60 дол відсотків на місяць за умови 12 місячного нерозривного депо....
Однако....
То ви просто бізнесу не маєте, що не в курсі як прокрутити 40000 зелених ефективніше ніж в банк або в "бєтон с арендой"
Чьота ржав:-) бізнесмен:-)))):-) прокрутити
))))
Вибач.
40 куе це вартість економ 1к.
На форумі є теорія покласти в банк під проценти і на них знімати квартиру, а на решту жити на широку ногу.
От ф думаю як на 60 уе знімати і жити на широку ногу.
1. КРЖН на писали, не доларовий актив
2. Можна було купити, за $8600 цоколь + $500 на ремонт, та жити.
3. Можна жити в Березні на %...
І ще є варіанти.....
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Суб 08 лют, 2020 10:43
xio13 написав:
У меня закралась мысль что есть 2 категории лендлордов:
1. Наемные с норм з.п которые часть доходов просто инвестируют в недвигу для небольшой "пенсии".
2. Взяточников чиновников-силовиков и тд и тд. Тоесть легализуют краденое примитивной покупкой бетона и аренды. На другое ума нету.
3 Люди с бизнесом, который слабо масштабируется, или не требует больших финансовых вложений, самозанятые, для диверсификации вложений или пенсионного фонда.
4 Люди свободных профессий, которым не нужно копить, а может прилететь разово крупная сумма.
5 Спадщина позволяет стать игроками на рынке аренды людям с небольшими доходами. Продали дом на перефирии, доложили, купили квартиру на вырост детям.
Квартира на самом деле достаточно ликвидный актив. За неделю-две можно получить деньги по нормальной цене, если квартира в массовом сегменте. В отличии от депо, где нужно ждать окончания.
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Vlad442
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Додано: Суб 08 лют, 2020 10:54
Vlad442 написав: xio13 написав:
У меня закралась мысль что есть 2 категории лендлордов:
1. Наемные с норм з.п которые часть доходов просто инвестируют в недвигу для небольшой "пенсии".
2. Взяточников чиновников-силовиков и тд и тд. Тоесть легализуют краденое примитивной покупкой бетона и аренды. На другое ума нету.
3 Люди с бизнесом, который слабо масштабируется, или не требует больших финансовых вложений, самозанятые, для диверсификации вложений или пенсионного фонда.
4 Люди свободных профессий, которым не нужно копить, а может прилететь разово крупная сумма.
5 Спадщина позволяет стать игроками на рынке аренды людям с небольшими доходами. Продали дом на перефирии, доложили, купили квартиру на вырост детям.
Квартира на самом деле достаточно ликвидный актив. За неделю-две можно получить деньги по нормальной цене, если квартира в массовом сегменте. В отличии от депо, где нужно ждать окончания.
Скоріше за три чотири тижні. Треба ж документи приготувати для продажу.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Суб 08 лют, 2020 11:03
Frant написав:
Скоріше за три чотири тижні. Треба ж документи приготувати для продажу.
Какие?
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Vlad442
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