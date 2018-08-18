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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2928292929302931>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 42
Вже навіть перевищили
40%
17
Приблизно на рівні 2013
14%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
26%
11
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 09:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:
  xio13 написав:
  Первый написав:Арихвметика
40000 уе в "надійній" банці дає 60 дол відсотків на місяць за умови 12 місячного нерозривного депо....
Однако....


То ви просто бізнесу не маєте, що не в курсі як прокрутити 40000 зелених ефективніше ніж в банк або в "бєтон с арендой"


Чьота ржав:-) бізнесмен:-)))):-) прокрутити :-)))))

  Faceless написав:Как давно тут не употребляли этого термина, "растишка"... Аж ностальжи

Атмосфера все больше и больше напоминает нулевые.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 09:36

  Vlad442 написав:Атмосфера все больше и больше напоминает нулевые.

Да ну!
Посмотришь вокруг, так больше 90-е. В нулевых было больше оптимизма
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 09:38

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:У меня сейчас коллега судится с подрядчиком по ремонту квартиры. Экспертиза заняла что-то около 8 месяцев. Судится уже 2 года. Квартира все это время стоит недоделанная.



Га га га!!!
Макс, представляю как вы будете делать ремонт с вашим перфекционизмом!))

А я пока себе этого не представляю. Но на стадии дизайн проекта некоторые баги уже отлавливаю.

Представляю Ваш отлов багов:
Кнут, плетка-девятихвостка, дыба)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 09:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  xio13 написав:То ви просто бізнесу не маєте, що не в курсі як прокрутити 40000 зелених ефективніше ніж в банк або в "бєтон с арендой"

Видел много крутителей, которые в итоге работают таксистами.
Не думаю, что бизнесмен скажет "крутить деньги". Я таких не знаю. Сказать так, это преувеличивать роль денег и преуменьшать роль себя. Лично я использовал бы слова "построить бизнес". Инвестбанкир тоже не использовал бы такой термин. "Крутят деньги" обычно мелкие спекулянты, которые потом где-то влетают (см. выше про таксистов). Не знаю никого, кто "крутил бы деньги" больше 5-10 лет.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 09:42

  vano80 написав:
  Vlad442 написав:
  Diego написав:а зачем мне арендатор, есть владелец имущества - пусть и платит, а их коммерческие отношения мне как бы не интересны

Платить должен виновник. Владелец покажет в суде договор аренды и иск к нему отклонят.

Это одна из причин, почему хоть какой-то договор, но должен быть.


Оно вроде все так. Только почему суд должен быть уверен, что в момент "заливки" там был арендатор.
Ну и наверно, в договоре должна быть указана полная ответственность арендатора за время аренды.

Договора аренды вполне достаточно. Имущество в пользовании арендатора и он за него отвечает. Владелец спихнет с себя ответственность договором аренды.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 09:47

  Vlad442 написав:
  xio13 написав:То ви просто бізнесу не маєте, що не в курсі як прокрутити 40000 зелених ефективніше ніж в банк або в "бєтон с арендой"

Видел много крутителей, которые в итоге работают таксистами.
Не думаю, что бизнесмен скажет "крутить деньги". Я таких не знаю. Сказать так, это преувеличивать роль денег и преуменьшать роль себя. Лично я использовал бы слова "построить бизнес". Инвестбанкир тоже не использовал бы такой термин. "Крутят деньги" обычно мелкие спекулянты, которые потом где-то влетают (см. выше про таксистов). Не знаю никого, кто "крутил бы деньги" больше 5-10 лет.


Чувак, твоя проблема в твоем круге общения (таксисты и тд).
Может для тебя будет откровением , но укр биз берет кредиты и под 13-15% годовых, и именно отдает эти кредиты и еще ЗАРАБАТЫВАЕТ сверху. И платит налогов с каждого 1 млн грн больше чем твоя халупа аркадовская за всю жизнь.

У меня закралась мысль что есть 2 категории лендлордов:
1. Наемные с норм з.п которые часть доходов просто инвестируют в недвигу для небольшой "пенсии".
2. Взяточников чиновников-силовиков и тд и тд. Тоесть легализуют краденое примитивной покупкой бетона и аренды. На другое ума нету.

П.с. только не нужно примеров по крупным корпорациям которые имеют % в недвиге комерческой.
Я говорю за эту чудо-темку с персонажами инвесторкиев, первый, второй, влад363737, и другие :))))))
xio13
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 10:15

  Первый написав:
  xio13 написав:
  Первый написав:Арихвметика
40000 уе в "надійній" банці дає 60 дол відсотків на місяць за умови 12 місячного нерозривного депо....
Однако....


То ви просто бізнесу не маєте, що не в курсі як прокрутити 40000 зелених ефективніше ніж в банк або в "бєтон с арендой"


Чьота ржав:-) бізнесмен:-)))):-) прокрутити :-)))))

Вибач.

40 куе це вартість економ 1к.
На форумі є теорія покласти в банк під проценти і на них знімати квартиру, а на решту жити на широку ногу.
От ф думаю як на 60 уе знімати і жити на широку ногу.

1. КРЖН на писали, не доларовий актив
2. Можна було купити, за $8600 цоколь + $500 на ремонт, та жити.
3. Можна жити в Березні на %...
І ще є варіанти.....
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 10:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  xio13 написав:У меня закралась мысль что есть 2 категории лендлордов:
1. Наемные с норм з.п которые часть доходов просто инвестируют в недвигу для небольшой "пенсии".
2. Взяточников чиновников-силовиков и тд и тд. Тоесть легализуют краденое примитивной покупкой бетона и аренды. На другое ума нету.

3 Люди с бизнесом, который слабо масштабируется, или не требует больших финансовых вложений, самозанятые, для диверсификации вложений или пенсионного фонда.
4 Люди свободных профессий, которым не нужно копить, а может прилететь разово крупная сумма.
5 Спадщина позволяет стать игроками на рынке аренды людям с небольшими доходами. Продали дом на перефирии, доложили, купили квартиру на вырост детям.

Квартира на самом деле достаточно ликвидный актив. За неделю-две можно получить деньги по нормальной цене, если квартира в массовом сегменте. В отличии от депо, где нужно ждать окончания.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 10:54

  Vlad442 написав:
  xio13 написав:У меня закралась мысль что есть 2 категории лендлордов:
1. Наемные с норм з.п которые часть доходов просто инвестируют в недвигу для небольшой "пенсии".
2. Взяточников чиновников-силовиков и тд и тд. Тоесть легализуют краденое примитивной покупкой бетона и аренды. На другое ума нету.

3 Люди с бизнесом, который слабо масштабируется, или не требует больших финансовых вложений, самозанятые, для диверсификации вложений или пенсионного фонда.
4 Люди свободных профессий, которым не нужно копить, а может прилететь разово крупная сумма.
5 Спадщина позволяет стать игроками на рынке аренды людям с небольшими доходами. Продали дом на перефирии, доложили, купили квартиру на вырост детям.

Квартира на самом деле достаточно ликвидный актив. За неделю-две можно получить деньги по нормальной цене, если квартира в массовом сегменте. В отличии от депо, где нужно ждать окончания.

Скоріше за три чотири тижні. Треба ж документи приготувати для продажу.
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Frant
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 11:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Скоріше за три чотири тижні. Треба ж документи приготувати для продажу.

Какие?
Vlad442
 
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