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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2929293029312932>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 42
Вже навіть перевищили
40%
17
Приблизно на рівні 2013
14%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
26%
11
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 11:03

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Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 11:09

  xio13 написав:
  Vlad442 написав:Видел много крутителей, которые в итоге работают таксистами.
Не думаю, что бизнесмен скажет "крутить деньги". Я таких не знаю. Сказать так, это преувеличивать роль денег и преуменьшать роль себя. Лично я использовал бы слова "построить бизнес". Инвестбанкир тоже не использовал бы такой термин. "Крутят деньги" обычно мелкие спекулянты, которые потом где-то влетают (см. выше про таксистов). Не знаю никого, кто "крутил бы деньги" больше 5-10 лет.


Чувак, твоя проблема в твоем круге общения (таксисты и тд).
Может для тебя будет откровением , но укр биз берет кредиты и под 13-15% годовых, и именно отдает эти кредиты и еще ЗАРАБАТЫВАЕТ сверху. И платит налогов с каждого 1 млн грн больше чем твоя халупа аркадовская за всю жизнь.

У меня закралась мысль что есть 2 категории лендлордов:
1. Наемные с норм з.п которые часть доходов просто инвестируют в недвигу для небольшой "пенсии".
2. Взяточников чиновников-силовиков и тд и тд. Тоесть легализуют краденое примитивной покупкой бетона и аренды. На другое ума нету.

П.с. только не нужно примеров по крупным корпорациям которые имеют % в недвиге комерческой.
Я говорю за эту чудо-темку с персонажами инвесторкиев, первый, второй, влад363737, и другие :))))))

Торговля - услуги приносят прибыль значительно выше, чем сдача квартир в аренду (особенно если покупать под аренду сейчас, а не 4-5 лет назад). Строить производственное предприятие может только наивный романтик. Приватизировать совсем другое дело. :mrgreen:
Аренда это скорее альтернатива депозиту в банке.
UA
 
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1
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 11:12

  Vlad442 написав:Договора аренды вполне достаточно. Имущество в пользовании арендатора и он за него отвечает. Владелец спихнет с себя ответственность договором аренды.


То есть если прорвет гнилую трубу то отвечает арендатор?
Не раз читал вопросы новоявленных лендлордов, как разделить ответственность за поломки оборудования в сдаваемой. Большинство сходилось, что мелкое(лампочки) и арендатор сам может, а вот другое оборудование это уже забота арендодателя.
Законодательство страны как то оговаривает отношения двух сторон относительно этой стороны?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 11:23

  Vlad442 написав:Квартира на самом деле достаточно ликвидный актив. За неделю-две можно получить деньги по нормальной цене, если квартира в массовом сегменте. В отличии от депо, где нужно ждать окончания.



Кстати, Влад442 снова попал в точку.

Мы все увидели момент, когда однушка в Эврике стала в разы доходнее депозита (и даже доходнее депозита в гривне, если была куплена в благословенные 2015-2016 годах).

Но мы дружно упустили момент, когда однушка в Эврике стала в разы ЛИКВИДНЕЕ депозита!
Я не беру депозиты до востребования, там проценты еще смешнее чем по обычным.

По факту деполюди - в ж..пе, я не представляю как они выживают, неся такие риски и низкие доходы.

Лендлорды- на коне!
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 11:27

  investorkiev написав:По факту деполюди - в ж..пе, я не представляю как они выживают, неся такие риски и низкие доходы.

Лендлорды- на коне!


Депо сейчас дает 12 годовых. Дальше наверно будет хуже, но пока так.
И все таки надо не забывать, о диверсификации.
Если у тебя единственные и последние 40, то это одно. А если кроме 40 на гривневых депо, плюс 40 еще в кубышке, то это уже совсем другое. :mrgreen:
Кто то же должен покупать новые авто за 75, иначе ты, наскирдував с аренды, не сможешь купить через пять лет поношенное за 20 :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 11:36

  investorkiev написав:Но мы дружно упустили момент, когда однушка в Эврике стала в разы ЛИКВИДНЕЕ депозита!
Я не беру депозиты до востребования, там проценты еще смешнее чем по обычным.

Так можно дорассуждаться, что кирпич "ликвиднее" долларовой купюры
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 11:51

  investorkiev написав:
  Vlad442 написав:Квартира на самом деле достаточно ликвидный актив. За неделю-две можно получить деньги по нормальной цене, если квартира в массовом сегменте. В отличии от депо, где нужно ждать окончания.



Кстати, Влад442 снова попал в точку.

Мы все увидели момент, когда однушка в Эврике стала в разы доходнее депозита (и даже доходнее депозита в гривне, если была куплена в благословенные 2015-2016 годах).

Но мы дружно упустили момент, когда однушка в Эврике стала в разы ЛИКВИДНЕЕ депозита!
Я не беру депозиты до востребования, там проценты еще смешнее чем по обычным.

По факту деполюди - в ж..пе, я не представляю как они выживают, неся такие риски и низкие доходы.

Лендлорды- на коне!

Ага, і заморожений бетон в Аркада, Укрбуд, Уко, Фундамент... напівчахлий КМБ...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 12:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Торговля - услуги приносят прибыль значительно выше, чем сдача квартир в аренду (особенно если покупать под аренду сейчас, а не 4-5 лет назад).

Услуги не нужно каких-то капиталов и больших вложений. Торговля не для всех. Квартира в аренду или депо доступно каждому.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 12:07

  vano80 написав:
  Vlad442 написав:Договора аренды вполне достаточно. Имущество в пользовании арендатора и он за него отвечает. Владелец спихнет с себя ответственность договором аренды.


То есть если прорвет гнилую трубу то отвечает арендатор?
Не раз читал вопросы новоявленных лендлордов, как разделить ответственность за поломки оборудования в сдаваемой. Большинство сходилось, что мелкое(лампочки) и арендатор сам может, а вот другое оборудование это уже забота арендодателя.
Законодательство страны как то оговаривает отношения двух сторон относительно этой стороны?

Есть ГК, который полностью регулирует взаимоотношения сторон. Текущий ремонт на арендаторе, капитальный на арендодателе.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 12:10

  Вкладчик1234 написав:
  investorkiev написав:Но мы дружно упустили момент, когда однушка в Эврике стала в разы ЛИКВИДНЕЕ депозита!
Я не беру депозиты до востребования, там проценты еще смешнее чем по обычным.

Так можно дорассуждаться, что кирпич "ликвиднее" долларовой купюры

Да, в данный момент ликвидней долларовой купюры в банке на неразрывном депо. И доходней, если брать аренду. Вероятность, что завтра цена кирпича вырастет, выше, чем что упадет.
Vlad442
 
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