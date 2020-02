Додано: Суб 08 лют, 2020 11:51

investorkiev написав: Vlad442 написав: Квартира на самом деле достаточно ликвидный актив. За неделю-две можно получить деньги по нормальной цене, если квартира в массовом сегменте. В отличии от депо, где нужно ждать окончания. Квартира на самом деле достаточно ликвидный актив. За неделю-две можно получить деньги по нормальной цене, если квартира в массовом сегменте. В отличии от депо, где нужно ждать окончания.





Кстати, Влад442 снова попал в точку.



Мы все увидели момент, когда однушка в Эврике стала в разы доходнее депозита (и даже доходнее депозита в гривне, если была куплена в благословенные 2015-2016 годах).



Но мы дружно упустили момент, когда однушка в Эврике стала в разы ЛИКВИДНЕЕ депозита!

Я не беру депозиты до востребования, там проценты еще смешнее чем по обычным.



По факту деполюди - в ж..пе, я не представляю как они выживают, неся такие риски и низкие доходы.



Ага, і заморожений бетон в Аркада, Укрбуд, Уко, Фундамент... напівчахлий КМБ... Ага, і заморожений бетон в Аркада, Укрбуд, Уко, Фундамент... напівчахлий КМБ...

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/