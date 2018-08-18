xio13 написав:

Vlad442 написав: Видел много крутителей, которые в итоге работают таксистами.

Не думаю, что бизнесмен скажет "крутить деньги". Я таких не знаю. Сказать так, это преувеличивать роль денег и преуменьшать роль себя. Лично я использовал бы слова "построить бизнес". Инвестбанкир тоже не использовал бы такой термин. "Крутят деньги" обычно мелкие спекулянты, которые потом где-то влетают (см. выше про таксистов). Не знаю никого, кто "крутил бы деньги" больше 5-10 лет. Видел много крутителей, которые в итоге работают таксистами.Не думаю, что бизнесмен скажет "крутить деньги". Я таких не знаю. Сказать так, это преувеличивать роль денег и преуменьшать роль себя. Лично я использовал бы слова "построить бизнес". Инвестбанкир тоже не использовал бы такой термин. "Крутят деньги" обычно мелкие спекулянты, которые потом где-то влетают (см. выше про таксистов). Не знаю никого, кто "крутил бы деньги" больше 5-10 лет.

Чувак, твоя проблема в твоем круге общения (таксисты и тд).Может для тебя будет откровением , но укр биз берет кредиты и под 13-15% годовых, и именно отдает эти кредиты и еще ЗАРАБАТЫВАЕТ сверху. И платит налогов с каждого 1 млн грн больше чем твоя халупа аркадовская за всю жизнь.У меня закралась мысль что есть 2 категории лендлордов:1. Наемные с норм з.п которые часть доходов просто инвестируют в недвигу для небольшой "пенсии".2. Взяточников чиновников-силовиков и тд и тд. Тоесть легализуют краденое примитивной покупкой бетона и аренды. На другое ума нету.П.с. только не нужно примеров по крупным корпорациям которые имеют % в недвиге комерческой.Я говорю за эту чудо-темку с персонажами инвесторкиев, первый, второй, влад363737, и другие)))))