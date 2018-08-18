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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 лют, 2020 12:14
Вчера офисный водитель ругал Кличко: дороги белые, слишком много насыпал реагентов.
Додано: Суб 08 лют, 2020 12:21
На неразрывном депо какого срока?
Владелец долларов может выбирать "степень ликвидности" на депо, путём выбирания срока.
Плюс под депо как правило легко получить револьверную кредитную линию.
А в бетоне степень ликвидности регулируется только уровнем дисконта, т.е. потерь
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 08 лют, 2020 12:24
Это дизайнерская секта. Они специально придумали религию дизайна, согласно которой правильно поставить сервант, повесить ковёр с люстрой, прикрутить шпингалет в туалете и застеклить балкон могут только посвященные в особое знание. А простым смертным это не дано. Простые смертные дожны просто платить им дизайнерскую десятину. Они называют это "создавать пространство". Да пошли они в ж@пу.
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