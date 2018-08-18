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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2929293029312932

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 42
Вже навіть перевищили
40%
17
Приблизно на рівні 2013
14%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
26%
11
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 12:14

Вчера офисный водитель ругал Кличко: дороги белые, слишком много насыпал реагентов.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 12:21

  Vlad442 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  investorkiev написав:Но мы дружно упустили момент, когда однушка в Эврике стала в разы ЛИКВИДНЕЕ депозита!
Я не беру депозиты до востребования, там проценты еще смешнее чем по обычным.

Так можно дорассуждаться, что кирпич "ликвиднее" долларовой купюры

Да, в данный момент ликвидней долларовой купюры в банке на неразрывном депо. И доходней, если брать аренду. Вероятность, что завтра цена кирпича вырастет, выше, чем что упадет.

На неразрывном депо какого срока?
Владелец долларов может выбирать "степень ликвидности" на депо, путём выбирания срока.
Плюс под депо как правило легко получить револьверную кредитную линию.

А в бетоне степень ликвидности регулируется только уровнем дисконта, т.е. потерь
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 12:24

  flyman написав:
  Мизантрóп написав:
  PS4 написав:Где заказываешь дизайн? Порекомендуй контору

https://www.2bua.com/contacts

По буквам похоже на В2В, тільки не в тому порядку


Это дизайнерская секта. Они специально придумали религию дизайна, согласно которой правильно поставить сервант, повесить ковёр с люстрой, прикрутить шпингалет в туалете и застеклить балкон могут только посвященные в особое знание. А простым смертным это не дано. Простые смертные дожны просто платить им дизайнерскую десятину. Они называют это "создавать пространство". Да пошли они в ж@пу.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 13:38

  Vlad442 написав:
  Frant написав:Скоріше за три чотири тижні. Треба ж документи приготувати для продажу.

Какие?

Вау! Офігити!
Пан Влад не в курсі?
Виявляється, він теоретиг.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 13:41

  artlife написав:Вчера офисный водитель ругал Кличко: дороги белые, слишком много насыпал реагентов.

Реагент - звичайний хлорид натрію, технічної чистоти. Вельми "корисна" добавка для дерев, трави і кущів. Дно машин і пороги від кухонної солі - ржавіють з колосальною швидкістю.
Я би сипав його на дупи нашим можновладцям.щоб укро-їліта вчила математику, фізику, хімію і іженерію.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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