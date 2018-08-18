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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 лют, 2020 12:14
Вчера офисный водитель ругал Кличко: дороги белые, слишком много насыпал реагентов.
Додано: Суб 08 лют, 2020 12:21
На неразрывном депо какого срока?
Владелец долларов может выбирать "степень ликвидности" на депо, путём выбирания срока.
Плюс под депо как правило легко получить револьверную кредитную линию.
А в бетоне степень ликвидности регулируется только уровнем дисконта, т.е. потерь
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 08 лют, 2020 12:24
Это дизайнерская секта. Они специально придумали религию дизайна, согласно которой правильно поставить сервант, повесить ковёр с люстрой, прикрутить шпингалет в туалете и застеклить балкон могут только посвященные в особое знание. А простым смертным это не дано. Простые смертные дожны просто платить им дизайнерскую десятину. Они называют это "создавать пространство". Да пошли они в ж@пу.
Додано: Суб 08 лют, 2020 13:38
Вау! Офігити!
Пан Влад не в курсі?
Виявляється, він теоретиг.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 08 лют, 2020 13:41
Реагент - звичайний хлорид натрію, технічної чистоти. Вельми "корисна" добавка для дерев, трави і кущів. Дно машин і пороги від кухонної солі - ржавіють з колосальною швидкістю.
Я би сипав його на дупи нашим можновладцям.щоб укро-їліта вчила математику, фізику, хімію і іженерію.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 08 лют, 2020 14:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Цифірь в студію.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 08 лют, 2020 14:31
А если этот договор просто лист А4, который заполняют друг с другом или же в присутствии риелтора собственник и арендатор и который нотариально не зарегистрирован ? Таких договоров 99% наверное и будет ли такой "документ" принят судом как доказательство невиновности собственника ?
Додано: Суб 08 лют, 2020 14:36
Додано: Суб 08 лют, 2020 14:40
Да, если арендатор принял квартиру и вселился. Если он в суде будет утверждать обратное, то дело перейдет в уголовную плоскость. Если владелец подделал договор аренды, то это тоже уголовное преступление и полиция будет устанавливать обстоятельства.
Додано: Суб 08 лют, 2020 14:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
оказывается обвалисты есть в любой отрасли
- Прогноз цен
В современных условиях труда рынок секс индустрии меняется настолько динамично и непредсказуемо, что колебания цены может достигать значений от 500 грн за обычный отсос в авто до 1500 за полноценную ночную смену. Эксперты пришли к мнению, что мировой финансовый кризис спровоцированный напряжённостью в рыночных отношениях США и Китая, коронавирусом, а также выходом Великобритании из ЕС (так называемый план Брекзит автора Бориса Джонсона Батьковича) может существенно снизить цены на услуги проституток не только в Украине, но и по всему миру. По информации скрытых источников многих СМИ цена во время кризиса может достигать и 100-200 грн за минет. "Мы с друзьями уже сейчас обдумываем варианты по генг-пати с молодыми студентками" - рассказывает сварщик Андрей и продолжает: "Многие считают, что кризис - это трудности и проблемы, а на самом же деле это время новых возможностей, экспериментов в постели и незабываемой ебли!"
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