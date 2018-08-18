Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 лют, 2020 15:03
investorkiev написав:
Но мы дружно упустили момент, когда однушка в Эврике стала в разы ЛИКВИДНЕЕ депозита!
Я не беру депозиты до востребования, там проценты еще смешнее чем по обычным.
За 20 штук отдают:
https://address.ua/kiev/prodazha-kvarti ... -48355512/
А реально стоит ноль.
hxbbgaf
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Додано: Суб 08 лют, 2020 15:05
hxbbgaf написав: investorkiev написав:
Но мы дружно упустили момент, когда однушка в Эврике стала в разы ЛИКВИДНЕЕ депозита!
Я не беру депозиты до востребования, там проценты еще смешнее чем по обычным.
За 20 штук отдают:
https://address.ua/kiev/prodazha-kvarti ... -48355512/
А реально стоит ноль.
Ну так попробуйте за ноль получить, вперёд
Faceless
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