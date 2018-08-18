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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2930293129322933

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 42
Вже навіть перевищили
40%
17
Приблизно на рівні 2013
14%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
26%
11
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 15:03

  investorkiev написав:Но мы дружно упустили момент, когда однушка в Эврике стала в разы ЛИКВИДНЕЕ депозита!
Я не беру депозиты до востребования, там проценты еще смешнее чем по обычным.

За 20 штук отдают:
https://address.ua/kiev/prodazha-kvarti ... -48355512/
А реально стоит ноль.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 15:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hxbbgaf написав:
  investorkiev написав:Но мы дружно упустили момент, когда однушка в Эврике стала в разы ЛИКВИДНЕЕ депозита!
Я не беру депозиты до востребования, там проценты еще смешнее чем по обычным.

За 20 штук отдают:
https://address.ua/kiev/prodazha-kvarti ... -48355512/
А реально стоит ноль.
Ну так попробуйте за ноль получить, вперёд
Faceless
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  #<1 ... 2930293129322933
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