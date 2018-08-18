vano80 написав:

investorkiev написав: По факту деполюди - в ж..пе, я не представляю как они выживают, неся такие риски и низкие доходы.



Лендлорды- на коне! По факту деполюди - в ж..пе, я не представляю как они выживают, неся такие риски и низкие доходы.Лендлорды- на коне!

Депо сейчас дает 12 годовых. Дальше наверно будет хуже, но пока так.И все таки надо не забывать, о диверсификации.Если у тебя единственные и последние 40, то это одно. А если кроме 40 на гривневых депо, плюс 40 еще в кубышке, то это уже совсем другое.Кто то же должен покупать новые авто за 75, иначе ты, наскирдував с аренды, не сможешь купить через пять лет поношенное за 20