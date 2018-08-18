Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:По факту деполюди - в ж..пе, я не представляю как они выживают, неся такие риски и низкие доходы.
Лендлорды- на коне!
Депо сейчас дает 12 годовых. Дальше наверно будет хуже, но пока так. И все таки надо не забывать, о диверсификации. Если у тебя единственные и последние 40, то это одно. А если кроме 40 на гривневых депо, плюс 40 еще в кубышке, то это уже совсем другое. Кто то же должен покупать новые авто за 75, иначе ты, наскирдував с аренды, не сможешь купить через пять лет поношенное за 20
купленная пару лет назад однушка в любом толковом комплексе (Патриотика, Еврика, Кристер, Варшавский, Глушкова, Ясинуватский и т.д.) - дает сейчас арендой 15-18% годовых, и при этом подорожала в 2 раза.
ЗЫ расскажи нам, как плохо ездить на 5-тилетнем GL, X5 или LX.
investorkiev написав:дает сейчас арендой 15-18% годовых, и при этом подорожала в 2 раза.
давайте сразу 50% процентов определим?
15-18%, это если купить в 2014-2015. Отними амортизацию будет 5-7% в гривне.
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investorkiev написав: купленная пару лет назад однушка в любом толковом комплексе (Патриотика, Еврика, Кристер, Варшавский, Глушкова, Ясинуватский и т.д.) - дает сейчас арендой 15-18% годовых, и при этом подорожала в 2 раза.
ЗЫ расскажи нам, как плохо ездить на 5-тилетнем GL, X5 или LX.
Если не трудно распиши реальный случай. За сколько куплено, ремонт, сколько получено (за год скажем). Я же не против такого варианта. Просто цифрами оперировать проще и наглядней. Ничего плохого ездить на них нет. Просто чтобы машина стала пятилетней, кто-то должен купить ее новой.