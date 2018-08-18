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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2930293129322933

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 43
Вже навіть перевищили
40%
17
Приблизно на рівні 2013
14%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
28%
12
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 15:03

  investorkiev написав:Но мы дружно упустили момент, когда однушка в Эврике стала в разы ЛИКВИДНЕЕ депозита!
Я не беру депозиты до востребования, там проценты еще смешнее чем по обычным.

За 20 штук отдают:
https://address.ua/kiev/prodazha-kvarti ... -48355512/
А реально стоит ноль.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 15:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hxbbgaf написав:
  investorkiev написав:Но мы дружно упустили момент, когда однушка в Эврике стала в разы ЛИКВИДНЕЕ депозита!
Я не беру депозиты до востребования, там проценты еще смешнее чем по обычным.

За 20 штук отдают:
https://address.ua/kiev/prodazha-kvarti ... -48355512/
А реально стоит ноль.
Ну так попробуйте за ноль получить, вперёд
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 16:12

  Faceless написав:
hxbbgaf написав:
  investorkiev написав:Но мы дружно упустили момент, когда однушка в Эврике стала в разы ЛИКВИДНЕЕ депозита!
Я не беру депозиты до востребования, там проценты еще смешнее чем по обычным.

За 20 штук отдают:
https://address.ua/kiev/prodazha-kvarti ... -48355512/
А реально стоит ноль.
Ну так попробуйте за ноль получить, вперёд

А ты считаешь что это имущественное право на квартиру на 13 этаже при построенных 2-х (с заморозкой строительства) - 20 куе? :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 16:40

  vano80 написав:
  investorkiev написав:По факту деполюди - в ж..пе, я не представляю как они выживают, неся такие риски и низкие доходы.

Лендлорды- на коне!


Депо сейчас дает 12 годовых. Дальше наверно будет хуже, но пока так.
И все таки надо не забывать, о диверсификации.
Если у тебя единственные и последние 40, то это одно. А если кроме 40 на гривневых депо, плюс 40 еще в кубышке, то это уже совсем другое. :mrgreen:
Кто то же должен покупать новые авто за 75, иначе ты, наскирдував с аренды, не сможешь купить через пять лет поношенное за 20 :mrgreen:


купленная пару лет назад однушка в любом толковом комплексе (Патриотика, Еврика, Кристер, Варшавский, Глушкова, Ясинуватский и т.д.) - дает сейчас арендой 15-18% годовых, и при этом подорожала в 2 раза.

ЗЫ расскажи нам, как плохо ездить на 5-тилетнем GL, X5 или LX.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 18:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://be1.com.ua/be-the-one-kiev/

Тут про доходные дома писали. Вот и первый. Есть смысл рассматривать или нет?
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 18:20

  investorkiev написав:дает сейчас арендой 15-18% годовых, и при этом подорожала в 2 раза.


давайте сразу 50% процентов определим?

15-18%, это если купить в 2014-2015. Отними амортизацию будет 5-7% в гривне.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 18:38

  prosecutor написав:https://be1.com.ua/be-the-one-kiev/

Тут про доходные дома писали. Вот и первый. Есть смысл рассматривать или нет?

Разве что если станете выкупать весь этаж сразу
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 19:32

  antey1969 написав:
  prosecutor написав:https://be1.com.ua/be-the-one-kiev/

Тут про доходные дома писали. Вот и первый. Есть смысл рассматривать или нет?

Разве что если станете выкупать весь этаж сразу


Почему так? Концепция комплекса звучит хорошо, только мало шансов что будет все нормально организовано. И застройщик ноунейм.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 20:44

  investorkiev написав:
купленная пару лет назад однушка в любом толковом комплексе (Патриотика, Еврика, Кристер, Варшавский, Глушкова, Ясинуватский и т.д.) - дает сейчас арендой 15-18% годовых, и при этом подорожала в 2 раза.

ЗЫ расскажи нам, как плохо ездить на 5-тилетнем GL, X5 или LX.


Если не трудно распиши реальный случай.
За сколько куплено, ремонт, сколько получено (за год скажем). Я же не против такого варианта. Просто цифрами оперировать проще и наглядней.
Ничего плохого ездить на них нет. Просто чтобы машина стала пятилетней, кто-то должен купить ее новой.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 20:48

  prosecutor написав:
  antey1969 написав:
  prosecutor написав:https://be1.com.ua/be-the-one-kiev/

Тут про доходные дома писали. Вот и первый. Есть смысл рассматривать или нет?

Разве что если станете выкупать весь этаж сразу


Почему так? Концепция комплекса звучит хорошо, только мало шансов что будет все нормально организовано. И застройщик ноунейм.


Вот вы сами и ответили, почему не стоит. В принципе, порог входа там небольшой, можно и рискнуть, если вам хочется.
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