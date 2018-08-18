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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 лют, 2020 23:46
информация по небольшому доходному домику в Одессе, из 16 квартир 4 пустовало с декабря, наконец все сдались, но вообще без повышения цены
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Унуноктий
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