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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2931293229332934

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 43
Вже навіть перевищили
40%
17
Приблизно на рівні 2013
14%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
28%
12
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 23:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

информация по небольшому доходному домику в Одессе, из 16 квартир 4 пустовало с декабря, наконец все сдались, но вообще без повышения цены
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 00:55

Унуноктий
Что там зимой можно елать?
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 01:17

  ukrprom2014 написав:Унуноктий
Что там зимой можно елать?

выступать на контрабасе. выступаю самбля без ансамбля :mrgreen:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 01:20

  vano80 написав:
  investorkiev написав:
купленная пару лет назад однушка в любом толковом комплексе (Патриотика, Еврика, Кристер, Варшавский, Глушкова, Ясинуватский и т.д.) - дает сейчас арендой 15-18% годовых, и при этом подорожала в 2 раза.

ЗЫ расскажи нам, как плохо ездить на 5-тилетнем GL, X5 или LX.


Если не трудно распиши реальный случай.
За сколько куплено, ремонт, сколько получено (за год скажем). Я же не против такого варианта. Просто цифрами оперировать проще и наглядней.
Ничего плохого ездить на них нет. Просто чтобы машина стала пятилетней, кто-то должен купить ее новой.



По пунктам:
1) на примере квартиры. В 2016 покупаешь квартиру например в Акценте от Дбк4 за 27куе. Это ты получаешь большую однушку 48 или 49 квадратов с базовым ремонтом от застройщика. Метро Теремки -10 минут пешком. Дом сдается кажется в начале 2018 года. Добавляешь ну пусть 5 куе (максимум) на плитку в санузле и мебель, самую дешевую, никаких итальянских диванов. Итого вложения 27+5=32куе.
На моменте такая однушка стоит ровно в 2 раза дороже - 65куе (1.3куе/м, дешево). Сдается примерно за 11килогрн, по курсу 25 это 440дол, или 5 с небольшим куе в год. 5/32*100=15.6% годовых (это уже с учетом 300 баксов в год на простои и амортизацию дешманской мебели).
Специалисты по ЖК Акцент могут меня поправить, если есть неточности.

2) я уже неоднократно говорил, что сидение на форуме и покупка квартир под аренду нанесла мне психологическую травму - я не могу чисто психологически даже потратить 75куе на машину, которая через 5 лет будет стоить не больше 30куе.
При этом, купив на 75куе ДВЕ однушки в Акценте и биток из США в виде тоеты камри на сдачу, через 5 лет можно иметь: полученные 25куе аренды (с двух хат), капитализацию недвижимости в 130куе и развалины тоеты камри переведенную на газ (ликвидационная стоимость 4куе).
Итого владелец модного БМВ из 75куе станет владельцем немодного БМВ за 30куе, а второй человек станет обладателем 130+25+4=159 куе.

30куе и 159куе. Психологически не могу выбрать первый вариант, ни за что!
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 07:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Итак, народ, я собрался на курсы риелторов. Скорее всего с 4го апреля пойду. К маю сертифицируюсь. Как начну-скажу. :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 07:31

  investorkiev написав:[и биток из США в виде тоеты камри на сдачу,

Мадам, а может стоит купить приличную машину ? :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 08:15

  Понаехал написав:Итак, народ, я собрался на курсы риелторов. Скорее всего с 4го апреля пойду. К маю сертифицируюсь. Как начну-скажу. :)
зачем оно вам надо?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 08:20

  Унуноктий написав:информация по небольшому доходному домику в Одессе, из 16 квартир 4 пустовало с декабря, наконец все сдались, но вообще без повышения цены

Вельми добре!

Чергове підтвердження того, що рокета вже падає на голови "растішок"! Коли бамкне по голові - всі почуємо!
Востаннє редагувалось Frant в Нед 09 лют, 2020 08:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 08:22

  Понаехал написав:Итак, народ, я собрался на курсы риелторов. Скорее всего с 4го апреля пойду. К маю сертифицируюсь. Как начну-скажу. :)

На форумі є такий добродій, пан Акурт. То реально крутий і досвідчений ріелтор. Спробуйте у нього пройти навчання!
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