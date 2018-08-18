Додано: Нед 09 лют, 2020 01:20

vano80 написав: investorkiev написав:

купленная пару лет назад однушка в любом толковом комплексе (Патриотика, Еврика, Кристер, Варшавский, Глушкова, Ясинуватский и т.д.) - дает сейчас арендой 15-18% годовых, и при этом подорожала в 2 раза.



ЗЫ расскажи нам, как плохо ездить на 5-тилетнем GL, X5 или LX. купленная пару лет назад однушка в любом толковом комплексе (Патриотика, Еврика, Кристер, Варшавский, Глушкова, Ясинуватский и т.д.) - дает сейчас арендой 15-18% годовых, и при этом подорожала в 2 раза.ЗЫ расскажи нам, как плохо ездить на 5-тилетнем GL, X5 или LX.



Если не трудно распиши реальный случай.

За сколько куплено, ремонт, сколько получено (за год скажем). Я же не против такого варианта. Просто цифрами оперировать проще и наглядней.

Ничего плохого ездить на них нет. Просто чтобы машина стала пятилетней, кто-то должен купить ее новой. Если не трудно распиши реальный случай.За сколько куплено, ремонт, сколько получено (за год скажем). Я же не против такого варианта. Просто цифрами оперировать проще и наглядней.Ничего плохого ездить на них нет. Просто чтобы машина стала пятилетней, кто-то должен купить ее новой.

По пунктам:1) на примере квартиры. В 2016 покупаешь квартиру например в Акценте от Дбк4 за 27куе. Это ты получаешь большую однушку 48 или 49 квадратов с базовым ремонтом от застройщика. Метро Теремки -10 минут пешком. Дом сдается кажется в начале 2018 года. Добавляешь ну пусть 5 куе (максимум) на плитку в санузле и мебель, самую дешевую, никаких итальянских диванов. Итого вложения 27+5=32куе.На моменте такая однушка стоит ровно в 2 раза дороже - 65куе (1.3куе/м, дешево). Сдается примерно за 11килогрн, по курсу 25 это 440дол, или 5 с небольшим куе в год. 5/32*100=15.6% годовых (это уже с учетом 300 баксов в год на простои и амортизацию дешманской мебели).Специалисты по ЖК Акцент могут меня поправить, если есть неточности.2) я уже неоднократно говорил, что сидение на форуме и покупка квартир под аренду нанесла мне психологическую травму - я не могу чисто психологически даже потратить 75куе на машину, которая через 5 лет будет стоить не больше 30куе.При этом, купив на 75куе ДВЕ однушки в Акценте и биток из США в виде тоеты камри на сдачу, через 5 лет можно иметь: полученные 25куе аренды (с двух хат), капитализацию недвижимости в 130куе и развалины тоеты камри переведенную на газ (ликвидационная стоимость 4куе).Итого владелец модного БМВ из 75куе станет владельцем немодного БМВ за 30куе, а второй человек станет обладателем 130+25+4=159 куе.30куе и 159куе. Психологически не могу выбрать первый вариант, ни за что!