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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 лют, 2020 23:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
информация по небольшому доходному домику в Одессе, из 16 квартир 4 пустовало с декабря, наконец все сдались, но вообще без повышения цены
Додано: Нед 09 лют, 2020 00:55
Унуноктий
Что там зимой можно елать?
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Додано: Нед 09 лют, 2020 01:17
Додано: Нед 09 лют, 2020 01:20
По пунктам:
1) на примере квартиры. В 2016 покупаешь квартиру например в Акценте от Дбк4 за 27куе. Это ты получаешь большую однушку 48 или 49 квадратов с базовым ремонтом от застройщика. Метро Теремки -10 минут пешком. Дом сдается кажется в начале 2018 года. Добавляешь ну пусть 5 куе (максимум) на плитку в санузле и мебель, самую дешевую, никаких итальянских диванов. Итого вложения 27+5=32куе.
На моменте такая однушка стоит ровно в 2 раза дороже - 65куе (1.3куе/м, дешево). Сдается примерно за 11килогрн, по курсу 25 это 440дол, или 5 с небольшим куе в год. 5/32*100=15.6% годовых (это уже с учетом 300 баксов в год на простои и амортизацию дешманской мебели).
Специалисты по ЖК Акцент могут меня поправить, если есть неточности.
2) я уже неоднократно говорил, что сидение на форуме и покупка квартир под аренду нанесла мне психологическую травму - я не могу чисто психологически даже потратить 75куе на машину, которая через 5 лет будет стоить не больше 30куе.
При этом, купив на 75куе ДВЕ однушки в Акценте и биток из США в виде тоеты камри на сдачу, через 5 лет можно иметь: полученные 25куе аренды (с двух хат), капитализацию недвижимости в 130куе и развалины тоеты камри переведенную на газ (ликвидационная стоимость 4куе).
Итого владелец модного БМВ из 75куе станет владельцем немодного БМВ за 30куе, а второй человек станет обладателем 130+25+4=159 куе.
30куе и 159куе. Психологически не могу выбрать первый вариант, ни за что!
Додано: Нед 09 лют, 2020 07:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Итак, народ, я собрался на курсы риелторов. Скорее всего с 4го апреля пойду. К маю сертифицируюсь. Как начну-скажу.
Додано: Нед 09 лют, 2020 07:31
Додано: Нед 09 лют, 2020 08:15
зачем оно вам надо?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Нед 09 лют, 2020 08:20
Вельми добре!
Чергове підтвердження того, що рокета вже падає на голови "растішок"! Коли бамкне по голові - всі почуємо!
Востаннє редагувалось Frant в Нед 09 лют, 2020 08:24, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 09 лют, 2020 08:22
На форумі є такий добродій, пан Акурт. То реально крутий і досвідчений ріелтор. Він знає, як , кому і коли слід впарювати нерухомість. Спробуйте у нього пройти навчання!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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