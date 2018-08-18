Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:[и биток из США в виде тоеты камри на сдачу,
Мадам, а может стоит купить приличную машину ?
Наверное, но в указанной задаче с 75 куе, после покупки двух однушек в ЖК Акцент и ремонта в них, остается всего 11куе на машину. Это 10500$ на тоету камри из сша (+логистика, растаможка, ремонт) и 500$ установить на нее газ. Все.
Унуноктий написав:оказывается обвалисты есть в любой отрасли - Прогноз цен В современных условиях труда рынок секс индустрии меняется настолько динамично и непредсказуемо, что колебания цены может достигать значений от 500 грн за обычный отсос в авто до 1500 за полноценную ночную смену. Эксперты пришли к мнению, что мировой финансовый кризис спровоцированный напряжённостью в рыночных отношениях США и Китая, коронавирусом, а также выходом Великобритании из ЕС (так называемый план Брекзит автора Бориса Джонсона Батьковича) может существенно снизить цены на услуги проституток не только в Украине, но и по всему миру. По информации скрытых источников многих СМИ цена во время кризиса может достигать и 100-200 грн за минет. "Мы с друзьями уже сейчас обдумываем варианты по генг-пати с молодыми студентками" - рассказывает сварщик Андрей и продолжает: "Многие считают, что кризис - это трудности и проблемы, а на самом же деле это время новых возможностей, экспериментов в постели и незабываемой ебли!"
Фейслес, рт як це розуміти? - допис, що вище - висить ще й досі, а за мої #нікогоненапрягаючі фото - стираєте зразу, ще й мене інколи баните, хоч я рекламу ПРИХОВАВ!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!