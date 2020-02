Додано: Нед 09 лют, 2020 10:43

proftpd66 написав: investorkiev написав: дает сейчас арендой 15-18% годовых, и при этом подорожала в 2 раза.



давайте сразу 50% процентов определим?



15-18%, это если купить в 2014-2015. Отними амортизацию будет 5-7% в гривне.

Якщо в 2015 покласти грн. на депо, то вихлоп ще лучче чим в КРЖН.

П.С. А ремонт шаровий? Якщо в 2015 покласти грн. на депо, то вихлоп ще лучче чим в КРЖН.П.С. А ремонт шаровий?

