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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2932293329342935

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 43
Вже навіть перевищили
40%
17
Приблизно на рівні 2013
14%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
28%
12
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 10:13

  Понаехал написав:
  investorkiev написав:[и биток из США в виде тоеты камри на сдачу,

Мадам, а может стоит купить приличную машину ? :)


Наверное, но в указанной задаче с 75 куе, после покупки двух однушек в ЖК Акцент и ремонта в них, остается всего 11куе на машину. Это 10500$ на тоету камри из сша (+логистика, растаможка, ремонт) и 500$ установить на нее газ.
Все.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 10:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Понаехал написав:
  investorkiev написав:[и биток из США в виде тоеты камри на сдачу,

Мадам, а может стоит купить приличную машину ? :)
В Киеве, если бы ты сказал что Камри не нормальная машина тебе бы подсрачников надавали.

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 10:42

... а тим часом, хто зволікає - той втрачає! ©)))

  Унуноктий написав:оказывается обвалисты есть в любой отрасли
- Прогноз цен
В современных условиях труда рынок секс индустрии меняется настолько динамично и непредсказуемо, что колебания цены может достигать значений от 500 грн за обычный отсос в авто до 1500 за полноценную ночную смену. Эксперты пришли к мнению, что мировой финансовый кризис спровоцированный напряжённостью в рыночных отношениях США и Китая, коронавирусом, а также выходом Великобритании из ЕС (так называемый план Брекзит автора Бориса Джонсона Батьковича) может существенно снизить цены на услуги проституток не только в Украине, но и по всему миру. По информации скрытых источников многих СМИ цена во время кризиса может достигать и 100-200 грн за минет. "Мы с друзьями уже сейчас обдумываем варианты по генг-пати с молодыми студентками" - рассказывает сварщик Андрей и продолжает: "Многие считают, что кризис - это трудности и проблемы, а на самом же деле это время новых возможностей, экспериментов в постели и незабываемой ебли!"

Фейслес, рт як це розуміти?
- допис, що вище - висить ще й досі, а за мої #нікогоненапрягаючі фото - стираєте зразу, ще й мене інколи баните, хоч я рекламу ПРИХОВАВ!!!

Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 10:43

  proftpd66 написав:
  investorkiev написав:дает сейчас арендой 15-18% годовых, и при этом подорожала в 2 раза.


давайте сразу 50% процентов определим?

15-18%, это если купить в 2014-2015. Отними амортизацию будет 5-7% в гривне.

Якщо в 2015 покласти грн. на депо, то вихлоп ще лучче чим в КРЖН.
П.С. А ремонт шаровий?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 10:46

  ukrprom2014 написав:Унуноктий
Что там зимой можно елать?

Судячи з деяких попередніх постів
Уня вивчає перспективи ринку секс послуг при інвестиціях в траходром
Востаннє редагувалось flyman в Нед 09 лют, 2020 10:52, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 10:48

  Понаехал написав:Итак, народ, я собрался на курсы риелторов. Скорее всего с 4го апреля пойду. К маю сертифицируюсь. Как начну-скажу. :)

А як же ІТ в Остіні?
Вигнали з роботи?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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