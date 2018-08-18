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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2932293329342935

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 43
Вже навіть перевищили
40%
17
Приблизно на рівні 2013
14%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
28%
12
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 12:36

  investorkiev написав:
  Понаехал написав:
  investorkiev написав:[и биток из США в виде тоеты камри на сдачу,

Мадам, а может стоит купить приличную машину ? :)


Наверное, но в указанной задаче с 75 куе, после покупки двух однушек в ЖК Акцент и ремонта в них, остается всего 11куе на машину. Это 10500$ на тоету камри из сша (+логистика, растаможка, ремонт) и 500$ установить на нее газ.
Все.


если старая машина хорошо едет, сильно не ломается и не прогнивает, там есть кондер, автомат и всякие удобности - зачем ее менять вообще? у меня пасик через пару лет к 15ти летнему рубежу подбирается - думал менять, а потом решил - зачем, если все ок? особых принципиальных отличий от нового не нашел (ну, разве что в новом расход ниже и внешний лоск поярче, салон немного лучше, но не принципиально). лучше купить что-то полезное. квартиру, участок, паркинг. разве что, если надо будет много ездить - есть смысл купить что-то с зарядкой от розетки. блин, да паркинг по цене получился в полтора раза дороже, чем стоимость машины :mrgreen: а если хочется что-то для новых ощущений и чтобы девок впечатлять - так лучше мото взять.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 12:38

Унуноктий

Face обещал прибанить наглухо этого рагуля, если еще раз притащит этот кал на ветку
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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З нами з: 16.10.14
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 12:47

  investorkiev написав:
  vano80 написав:
  investorkiev написав:
купленная пару лет назад однушка в любом толковом комплексе (Патриотика, Еврика, Кристер, Варшавский, Глушкова, Ясинуватский и т.д.) - дает сейчас арендой 15-18% годовых, и при этом подорожала в 2 раза.

ЗЫ расскажи нам, как плохо ездить на 5-тилетнем GL, X5 или LX.


Если не трудно распиши реальный случай.
За сколько куплено, ремонт, сколько получено (за год скажем). Я же не против такого варианта. Просто цифрами оперировать проще и наглядней.
Ничего плохого ездить на них нет. Просто чтобы машина стала пятилетней, кто-то должен купить ее новой.



По пунктам:
1) на примере квартиры. В 2016 покупаешь квартиру например в Акценте от Дбк4 за 27куе. Это ты получаешь большую однушку 48 или 49 квадратов с базовым ремонтом от застройщика. Метро Теремки -10 минут пешком. Дом сдается кажется в начале 2018 года. Добавляешь ну пусть 5 куе (максимум) на плитку в санузле и мебель, самую дешевую, никаких итальянских диванов. Итого вложения 27+5=32куе.
На моменте такая однушка стоит ровно в 2 раза дороже - 65куе (1.3куе/м, дешево). Сдается примерно за 11килогрн, по курсу 25 это 440дол, или 5 с небольшим куе в год. 5/32*100=15.6% годовых (это уже с учетом 300 баксов в год на простои и амортизацию дешманской мебели).
Специалисты по ЖК Акцент могут меня поправить, если есть неточности.

2) я уже неоднократно говорил, что сидение на форуме и покупка квартир под аренду нанесла мне психологическую травму - я не могу чисто психологически даже потратить 75куе на машину, которая через 5 лет будет стоить не больше 30куе.
При этом, купив на 75куе ДВЕ однушки в Акценте и биток из США в виде тоеты камри на сдачу, через 5 лет можно иметь: полученные 25куе аренды (с двух хат), капитализацию недвижимости в 130куе и развалины тоеты камри переведенную на газ (ликвидационная стоимость 4куе).
Итого владелец модного БМВ из 75куе станет владельцем немодного БМВ за 30куе, а второй человек станет обладателем 130+25+4=159 куе.

30куе и 159куе. Психологически не могу выбрать первый вариант, ни за что!


Заканчивай фантазировать.
Период 2015-2017г. Был Единственным периодом когда гривна сложилась на столько сильно к доллару что был период невысоких цен на бетон.
Действительно кто купил тогда поменяв доллары на грн и вложил в Жк который построился тот молодец.

Но видимо вы еще в школе учились когда в 2000х продавались хрущи 1 комнатные по 100-150000$ для них приведите исследование доходности.

Я же не буду рассказывать что вокруг есть пара инвесторов которые покупали некоторые активы в 2015 году, которые выросли в 50-100 раз... В одну реку 2 раза не войдешь...

Давайте Отталкиватся сегодня: бетон покупаем? Что бы как вы сказали 15-20% годовых стабильно? Хахаха

Я уже ванговал что владельцы зеленых матрасов будут приятно удивлены когда гривна поедет на север к уровню 50 грн за 1$.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 12:59

  trololo написав:Унуноктий

Face обещал прибанить наглухо этого рагуля, если еще раз притащит этот кал на ветку

... від рагуля чую!
- а я граю за правилами і жодної реклами там не було! - лише цифри!
- тож, заздри мовчки! :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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